При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 07.09.2025 (обновлено: 11:23 08.09.2025)
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка."Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка
Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка
Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка.
"Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
При ударе ВСУ по парку в Донецке пострадали два человека
Вчера, 22:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияКалининский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк
 
 
