https://ria.ru/20250907/donetsk-2040324284.html

При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек

При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.09.2025

При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек

Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-07T23:57:00+03:00

2025-09-07T23:57:00+03:00

2025-09-08T11:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

калининский район

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка."Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.

https://ria.ru/20250907/vsu-2040321760.html

калининский район

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка 2025-09-07T23:57 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк