https://ria.ru/20250907/donetsk-2040324284.html
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.09.2025
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек
Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-07T23:57:00+03:00
2025-09-07T23:57:00+03:00
2025-09-08T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
калининский район
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Шесть мирных жителей, включая ребенка, пострадали в результате атаки украинского беспилотника в Калининском районе Донецка вечером воскресенья, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Ранее корреспондент РИА Новости с места происшествия сообщал, что ВСУ нанесли удар по центральной части парка "Гулливер" в Калининском районе Донецка."Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате киевской агрессии. Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным беспилотника ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по территории парка "Гулливер" ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 года рождения, девушки 2003 и 2006 года рождения, пострадали: девочка 2011 года рождения, девушка 2003 года рождения и мужчина 1992 года рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
https://ria.ru/20250907/vsu-2040321760.html
калининский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка
Кадры первых секунд после украинской атаки по Калининскому району Донецка
2025-09-07T23:57
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, калининский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек
При атаке ВСУ на Донецк пострадали шесть человек, в том числе ребенок