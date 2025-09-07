Рейтинг@Mail.ru
В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/donetsk-2040312679.html
В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса
В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса - РИА Новости, 07.09.2025
В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса
Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел в центре Донецка с военного грузовика "Урал", рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T20:36:00+03:00
2025-09-07T20:36:00+03:00
донецк
донбасс
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040312223_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe498dafef593fe0f1267e4d0821232d.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел в центре Донецка с военного грузовика "Урал", рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина. Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. "Сегодня наша молодежь собралась в центре Донецка для того, чтобы поздравить жителей города с приближающимся праздником, с Днем освобождения Донбасса… Попытались передать атмосферу, сделать это все красиво, празднично… Сегодня мы выбрали необычный формат концерта", - сказала Кульгина. Она добавила, что в рамках мероприятия артисты совместно с активистами подготовили праздничную программу с песнями военных лет, сценой для них стал военный грузовик "Урал". Восьмого сентября в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны Донецк, носивший в то время имя Сталино, являлся одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего СССР. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 — местной и кооперативной промышленности.
https://ria.ru/20250905/osvobozhdenie-2040015368.html
https://ria.ru/20250903/artisty-2039226724.html
донецк
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Донецке
Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел в центре Донецка, рассказала РИА Новости руководитель студотрядов ДНР Александра Кульгина
2025-09-07T20:36
true
PT1M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040312223_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_150ba94e11492036a359bb1704deca15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донбасс, донецкая народная республика
Донецк, Донбасс, Донецкая Народная Республика
В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса

В центре Донецка прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел в центре Донецка с военного грузовика "Урал", рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина.
Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.
Открытие в ДНР мобильной экспозиции Освобождение. 1941—1945 - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Чтобы помнили. В Донецке прошел Урок героизма от "России сегодня"
5 сентября, 15:17
"Сегодня наша молодежь собралась в центре Донецка для того, чтобы поздравить жителей города с приближающимся праздником, с Днем освобождения Донбасса… Попытались передать атмосферу, сделать это все красиво, празднично… Сегодня мы выбрали необычный формат концерта", - сказала Кульгина.
Она добавила, что в рамках мероприятия артисты совместно с активистами подготовили праздничную программу с песнями военных лет, сценой для них стал военный грузовик "Урал".
Восьмого сентября в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны Донецк, носивший в то время имя Сталино, являлся одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего СССР. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 — местной и кооперативной промышленности.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске
3 сентября, 01:04
 
ДонецкДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала