В Донецке прошел концерт ко Дню освобождения Донбасса

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Концерт ко Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков прошел в центре Донецка с военного грузовика "Урал", рассказала РИА Новости руководитель студенческих отрядов ДНР Александра Кульгина. Восьмого сентября Донецкая область отмечает День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. "Сегодня наша молодежь собралась в центре Донецка для того, чтобы поздравить жителей города с приближающимся праздником, с Днем освобождения Донбасса… Попытались передать атмосферу, сделать это все красиво, празднично… Сегодня мы выбрали необычный формат концерта", - сказала Кульгина. Она добавила, что в рамках мероприятия артисты совместно с активистами подготовили праздничную программу с песнями военных лет, сценой для них стал военный грузовик "Урал". Восьмого сентября в 1943 году город Сталино (ныне Донецк) был освобожден от гитлеровских войск. К началу Великой Отечественной войны Донецк, носивший в то время имя Сталино, являлся одним из крупнейших промышленных центров не только Украинской ССР, но и всего СССР. Город, население которого составляло 507 тысяч человек, обеспечивал 7% общесоюзной добычи угля, 5% производства стали и 11% производства кокса. По состоянию на первые месяцы 1941 года в Сталино насчитывалось 223 предприятия союзного и республиканского подчинения и 54 — местной и кооперативной промышленности.

