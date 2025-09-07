"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным.
"Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.
Офицер добавил, что все чаще украинские военные остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены.
"Мы сбрасываем им еду и воду с помощью дронов. Вот так они и выживают, прячась в окопах", — отметил военный.
Кроме того, никто не рвется их заменить, сказал он.
Накануне старший оператор БПЛА с позывным Тангаж рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов Южной группировки войск.
