ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным. РИА Новости, 07.09.2025

МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным. "Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.Офицер добавил, что все чаще украинские военные остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены."Мы сбрасываем им еду и воду с помощью дронов. Вот так они и выживают, прячась в окопах", — отметил военный. Кроме того, никто не рвется их заменить, сказал он.Накануне старший оператор БПЛА с позывным Тангаж рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов Южной группировки войск.

