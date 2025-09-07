Рейтинг@Mail.ru
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:49 07.09.2025 (обновлено: 17:29 07.09.2025)
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР - РИА Новости, 07.09.2025
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР
ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным. РИА Новости, 07.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным. "Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.Офицер добавил, что все чаще украинские военные остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены."Мы сбрасываем им еду и воду с помощью дронов. Вот так они и выживают, прячась в окопах", — отметил военный. Кроме того, никто не рвется их заменить, сказал он.Накануне старший оператор БПЛА с позывным Тангаж рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов Южной группировки войск.
донецкая народная республика
донбасс
в мире, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс
"Больше нет". Офицер ВСУ раскрыл, что произошло в ДНР

Le Figaro: офицер ВСУ заявил о серьезных проблемах с личным составом в ДНР

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. ВСУ испытывают большие проблемы с личным составом в ДНР, заявил в комментарии Le Figaro офицер штурмовой бригады в Донбассе, пожелавший остаться анонимным.
"Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга", — сказал он.
Офицер добавил, что все чаще украинские военные остаются на месте месяцами, без эвакуации, даже если ранены.

"Мы сбрасываем им еду и воду с помощью дронов. Вот так они и выживают, прячась в окопах", — отметил военный.

Кроме того, никто не рвется их заменить, сказал он.

Накануне старший оператор БПЛА с позывным Тангаж рассказал, что маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов Южной группировки войск.
Специальная военная операция на Украине В мире Донецкая Народная Республика Донбасс
 
 
