Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Шоубиз
 
15:19 07.09.2025 (обновлено: 15:36 07.09.2025)
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа 2025 года приставы возбудили на Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", говорится в материалах приставов. Уточняется, что общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей - основной долг и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные материалы сообщало, что звезда сериала "Кадетство" Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей.
Шоубиз, Происшествия, Кирилл Емельянов
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам

Звезда "Кадетства" Емельянов задолжал по кредитам более 148 тысяч рублей

Актер Кирилл Емельянов
Актер Кирилл Емельянов
© Фото : @otec_kirill / Instagram
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
В середине августа 2025 года приставы возбудили на Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", говорится в материалах приставов.
Уточняется, что общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей - основной долг и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные материалы сообщало, что звезда сериала "Кадетство" Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей.
