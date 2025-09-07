https://ria.ru/20250907/dolg-2040285572.html
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам - РИА Новости, 07.09.2025
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T15:19:00+03:00
2025-09-07T15:19:00+03:00
2025-09-07T15:36:00+03:00
шоубиз
происшествия
кирилл емельянов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568825455_0:163:740:579_1920x0_80_0_0_8fd6deb5be260be855351cb77cf11c7b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Звезда сериала "Кадетство" Кирилл Емельянов задолжал более 148 тысяч рублей по кредитным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. В середине августа 2025 года приставы возбудили на Емельянова исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)", говорится в материалах приставов. Уточняется, что общий долг актера составил более 148 тысяч рублей, из которых более 139 тысяч рублей - основной долг и более 9,7 тысячи рублей исполнительского сбора. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов и судебные материалы сообщало, что звезда сериала "Кадетство" Емельянов числится в реестре злостных неплательщиков алиментов, его долг превышает 502 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250907/dolg-2040254935.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568825455_0:93:740:648_1920x0_80_0_0_416ae7f214368e21c775a6dafad5c21e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кирилл емельянов
Шоубиз, Происшествия, Кирилл Емельянов
Звезда сериала "Кадетство" Емельянов задолжал по кредитам
Звезда "Кадетства" Емельянов задолжал по кредитам более 148 тысяч рублей