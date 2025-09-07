Рейтинг@Mail.ru
Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммуналке - РИА Новости, 07.09.2025
10:07 07.09.2025
Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммуналке
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать с певца Витаса (Виталий Грачев) долг в 51 тысячу рублей по коммунальным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. Согласно данным, в конце марта 2023 года приставы возбудили на певица исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". Общая сумма долга составила более 51 тысячи рублей. Однако, по информации приставов, в начале июня 2023 года исполнительное производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей". Витас - российский эстрадный певец, автор песен и актер. Стал известен благодаря исполнению музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Самые популярные песни в его исполнении - "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
витас
Эстрадный певец Витас
Эстрадный певец Витас. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Приставы не смогли взыскать с певца Витаса (Виталий Грачев) долг в 51 тысячу рублей по коммунальным платежам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Согласно данным, в конце марта 2023 года приставы возбудили на певица исполнительное производство, предметом которого стала "задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию". Общая сумма долга составила более 51 тысячи рублей.
Однако, по информации приставов, в начале июня 2023 года исполнительное производство закрыли из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей".
Витас - российский эстрадный певец, автор песен и актер. Стал известен благодаря исполнению музыкальных произведений в разных жанрах фальцетом. Самые популярные песни в его исполнении - "Опера № 2" и "Седьмой элемент".
