https://ria.ru/20250907/dnr-2040311160.html

ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин

ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.09.2025

ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин

Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T20:23:00+03:00

2025-09-07T20:23:00+03:00

2025-09-07T21:08:00+03:00

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

димитров

денис пушилин

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040313858_0:178:3072:1905_1920x0_80_0_0_d271551c0ee3666e4a81e67d85ce8d14.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале."В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", — сказал он.Пушилин также рассказал о ситуации на других направлениях. Так, на Краснолиманском направлении основные боевые действия проходят в районе Красного Лимана. На Красноармейском направлении продолжаются бои как в самом Красноармейске, так и его охват, что Пушилин назвал немаловажным для дальнейшего освобождения города.Российские военные успешно действуют и на Константиновском направлении. Там продолжаются бои на южном охвате, к югу от уже освобожденного села Клебан-Бык."Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", — уточнил Пушилин.В районе Удачного в ДНР российские войска двигаются на север и перерезают ВСУ логистику, беря под свой контроль дороги, соединяющие позиции противника."Юг республики уже полностью освобожден. <...> Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка — уже на территории Днепропетровской области", — отметил Пушилин.При этом он подчеркнул, что там у российских войск также есть улучшение позиций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250907/udar-2040249900.html

https://ria.ru/20250907/donbass-2040246649.html

донецкая народная республика

димитров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы рф