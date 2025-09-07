https://ria.ru/20250907/dnr-2040311160.html
ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале."В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", — сказал он.Пушилин также рассказал о ситуации на других направлениях. Так, на Краснолиманском направлении основные боевые действия проходят в районе Красного Лимана. На Красноармейском направлении продолжаются бои как в самом Красноармейске, так и его охват, что Пушилин назвал немаловажным для дальнейшего освобождения города.Российские военные успешно действуют и на Константиновском направлении. Там продолжаются бои на южном охвате, к югу от уже освобожденного села Клебан-Бык."Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", — уточнил Пушилин.В районе Удачного в ДНР российские войска двигаются на север и перерезают ВСУ логистику, беря под свой контроль дороги, соединяющие позиции противника."Юг республики уже полностью освобожден. <...> Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка — уже на территории Днепропетровской области", — отметил Пушилин.При этом он подчеркнул, что там у российских войск также есть улучшение позиций.
