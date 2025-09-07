Рейтинг@Mail.ru
ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 07.09.2025 (обновлено: 21:08 07.09.2025)
ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин
Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале."В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", — сказал он.Пушилин также рассказал о ситуации на других направлениях. Так, на Краснолиманском направлении основные боевые действия проходят в районе Красного Лимана. На Красноармейском направлении продолжаются бои как в самом Красноармейске, так и его охват, что Пушилин назвал немаловажным для дальнейшего освобождения города.Российские военные успешно действуют и на Константиновском направлении. Там продолжаются бои на южном охвате, к югу от уже освобожденного села Клебан-Бык."Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", — уточнил Пушилин.В районе Удачного в ДНР российские войска двигаются на север и перерезают ВСУ логистику, беря под свой контроль дороги, соединяющие позиции противника.&quot;Юг республики уже полностью освобожден. &lt;...&gt; Все, что находится в зоне действия группировки войск &quot;Восток&quot;, уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка — уже на территории Днепропетровской области&quot;, — отметил Пушилин.При этом он подчеркнул, что там у российских войск также есть улучшение позиций.
донецкая народная республика, димитров, денис пушилин, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российская армия вышла на ближайшие подступы к Димитрову в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу", — сказал он.
Пушилин также рассказал о ситуации на других направлениях.
Так, на Краснолиманском направлении основные боевые действия проходят в районе Красного Лимана.
На Красноармейском направлении продолжаются бои как в самом Красноармейске, так и его охват, что Пушилин назвал немаловажным для дальнейшего освобождения города.
Российские военные успешно действуют и на Константиновском направлении. Там продолжаются бои на южном охвате, к югу от уже освобожденного села Клебан-Бык.
"Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений", — уточнил Пушилин.
В районе Удачного в ДНР российские войска двигаются на север и перерезают ВСУ логистику, беря под свой контроль дороги, соединяющие позиции противника.
"Юг республики уже полностью освобожден. <...> Все, что находится в зоне действия группировки войск "Восток", уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции данная группировка — уже на территории Днепропетровской области", — отметил Пушилин.

При этом он подчеркнул, что там у российских войск также есть улучшение позиций.
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
 
 
