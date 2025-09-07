https://ria.ru/20250907/dmitriev-2040310292.html

Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию

Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию - РИА Новости, 07.09.2025

Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию

Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T20:07:00+03:00

2025-09-07T20:07:00+03:00

2025-09-07T20:07:00+03:00

экономика

россия

сша

саудовская аравия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e4a8ee9cfef5ec465ce06adfd45dcebc.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства", - написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что России уже удалось установить крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она будет продолжать искать сотрудничества с другими странами-лидерами. Согласно оценкам международного агентства Statista за 2021 год, которые приводит глава РФПИ, после России в пятерку стран-лидеров по запасам природных ресурсов входят США (45 триллионов долларов), Саудовская Аравия (34 триллионов долларов), Канада (33 триллионов долларов) и Иран (27 триллионов долларов).

https://ria.ru/20250308/arktika-2003844172.html

россия

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, саудовская аравия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций