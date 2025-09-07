Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию
07.09.2025
Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию
Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию - РИА Новости, 07.09.2025
Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию
Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства", - написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что России уже удалось установить крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она будет продолжать искать сотрудничества с другими странами-лидерами. Согласно оценкам международного агентства Statista за 2021 год, которые приводит глава РФПИ, после России в пятерку стран-лидеров по запасам природных ресурсов входят США (45 триллионов долларов), Саудовская Аравия (34 триллионов долларов), Канада (33 триллионов долларов) и Иран (27 триллионов долларов).
Глава РФПИ назвал причину нападок глобалистов на Россию

Дмитриев: нападки на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нападки глобалистов на Россию связаны с ее богатейшими запасами природных ресурсов, оцениваемыми в 75 триллионов долларов, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Россия занимает первое место в мире по запасам природных ресурсов, оцениваемым в 75 триллионов долларов. Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства", - написал глава РФПИ на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что России уже удалось установить крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она будет продолжать искать сотрудничества с другими странами-лидерами.
Согласно оценкам международного агентства Statista за 2021 год, которые приводит глава РФПИ, после России в пятерку стран-лидеров по запасам природных ресурсов входят США (45 триллионов долларов), Саудовская Аравия (34 триллионов долларов), Канада (33 триллионов долларов) и Иран (27 триллионов долларов).
