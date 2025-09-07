https://ria.ru/20250907/diplomatiya-2040303442.html

Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов

Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.09.2025

Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов

Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации и конфронтации, заявил постоянный представитель России при международных организациях в... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T18:13:00+03:00

2025-09-07T18:13:00+03:00

2025-09-07T18:13:00+03:00

в мире

вена

россия

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a44c3d0e663a1a4961b56baa3f39ba06.jpg

ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации и конфронтации, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Владимир Ленин однажды сказал: "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Бурные события в мире в конечном итоге повлияли на венскую дипломатию, включая МАГАТЭ. Долгое время Вена и многосторонняя дипломатия в Вене славились венским духом - духом консенсуса. Сейчас этот дух консенсуса постепенно улетучивается", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV. Он добавил, что если сравнить 2018 год, когда дипломат приехал в австрийскую столицу, чтобы представлять Россию в международных организациях в Вене, и сегодняшний день, то разница большая, и эта перемена не в лучшую сторону. "Мы переходим от сотрудничества и консенсуса к конфронтации и политизации. Это очень печально, но нет волшебников, которые могут всё изменить в одночасье. По крайней мере, моя страна пытается сохранить остатки Венского духа сотрудничества, достижения консенсуса", - отметил постпред РФ. Он также добавил, что Москва делает всё возможное, и Иран - надёжный партнёр российской стороны. "Мы часто действуем сообща. Мы координируем наши позиции, что крайне полезно для обеих сторон", - уточнил дипломат.

https://ria.ru/20250907/ukraina-2040302174.html

вена

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ