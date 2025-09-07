Рейтинг@Mail.ru
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/diplomatiya-2040303442.html
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов - РИА Новости, 07.09.2025
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации и конфронтации, заявил постоянный представитель России при международных организациях в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T18:13:00+03:00
2025-09-07T18:13:00+03:00
в мире
вена
россия
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_a44c3d0e663a1a4961b56baa3f39ba06.jpg
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации и конфронтации, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Владимир Ленин однажды сказал: "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Бурные события в мире в конечном итоге повлияли на венскую дипломатию, включая МАГАТЭ. Долгое время Вена и многосторонняя дипломатия в Вене славились венским духом - духом консенсуса. Сейчас этот дух консенсуса постепенно улетучивается", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV. Он добавил, что если сравнить 2018 год, когда дипломат приехал в австрийскую столицу, чтобы представлять Россию в международных организациях в Вене, и сегодняшний день, то разница большая, и эта перемена не в лучшую сторону. "Мы переходим от сотрудничества и консенсуса к конфронтации и политизации. Это очень печально, но нет волшебников, которые могут всё изменить в одночасье. По крайней мере, моя страна пытается сохранить остатки Венского духа сотрудничества, достижения консенсуса", - отметил постпред РФ. Он также добавил, что Москва делает всё возможное, и Иран - надёжный партнёр российской стороны. "Мы часто действуем сообща. Мы координируем наши позиции, что крайне полезно для обеих сторон", - уточнил дипломат.
https://ria.ru/20250907/ukraina-2040302174.html
вена
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748730_778:409:2961:2047_1920x0_80_0_0_967f746c178e94f2f97d7d36489a83b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, россия, михаил ульянов (дипломат), магатэ
В мире, Вена, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ
Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса, заявил Ульянов

Ульянов: дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации

© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото предоставлено Постоянным представительством Российской Федерации при международных организациях в Вене
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Дипломатия в Вене утратила атмосферу консенсуса и перешла к политизации и конфронтации, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Владимир Ленин однажды сказал: "Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя". Бурные события в мире в конечном итоге повлияли на венскую дипломатию, включая МАГАТЭ. Долгое время Вена и многосторонняя дипломатия в Вене славились венским духом - духом консенсуса. Сейчас этот дух консенсуса постепенно улетучивается", - сказал Ульянов в интервью иранскому агентству Press TV.
Он добавил, что если сравнить 2018 год, когда дипломат приехал в австрийскую столицу, чтобы представлять Россию в международных организациях в Вене, и сегодняшний день, то разница большая, и эта перемена не в лучшую сторону.
"Мы переходим от сотрудничества и консенсуса к конфронтации и политизации. Это очень печально, но нет волшебников, которые могут всё изменить в одночасье. По крайней мере, моя страна пытается сохранить остатки Венского духа сотрудничества, достижения консенсуса", - отметил постпред РФ.
Он также добавил, что Москва делает всё возможное, и Иран - надёжный партнёр российской стороны. "Мы часто действуем сообща. Мы координируем наши позиции, что крайне полезно для обеих сторон", - уточнил дипломат.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Позиция МАГАТЭ помогает Киеву атаковать ядерные объекты, считает Ульянов
17:57
 
В миреВенаРоссияМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала