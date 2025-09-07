https://ria.ru/20250907/dezertirstvo-2040277543.html

Украинский журналист узнал, сколько военных сбежало из ВСУ с начала года

Украинский журналист узнал, сколько военных сбежало из ВСУ с начала года

Почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Почти 143 тысячи случаев дезертирства и самовольного оставления части зарегистрировано за первые 8 месяцев этого года, с февраля 2022 года их уже более 265 тысяч, сообщил служащий в ВСУ украинский журналист Владимир Бойко, который специализируется на теме дезертирства. "За восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 142711 уголовных производств по статьям 407, 408 (самовольное оставление части" и "дезертирство" - ред.) УК Украины, а всего… (с февраля 2022 года – ред.) по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине зарегистрировано 265843 случая дезертирства", - написал Бойко в своем Telegram-канале, при этом украинское издание "Страна.ua" в своей публикации уточняет, что Бойко ссылается на статистику открытых дел по соответствующей статье УК Украины Журналист отметил, что это только официальные данные, в действительности случаев дезертирства и самовольного оставления части "значительно больше". "Дезертиров никто не разыскивает, и они, несмотря на рассказы руководства ГБР (госбюро расследований - ред.), на службу не возвращаются… Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии - погибшие, пропавшие без вести и раненые - составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, ВСУ переживают состояние распада", - добавил Бойко. Издание "Страна.ua" со ссылкой на Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч. Депутат Верховной Рады Анна Скороход 3 августа заявляло, что число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным".

украина

