https://ria.ru/20250907/delo-2040284924.html

В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих

В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих - РИА Новости, 07.09.2025

В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T15:12:00+03:00

2025-09-07T15:12:00+03:00

2025-09-07T15:12:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в Подмосковье, сообщили в СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что на участке трассы Серпухов - Калиново в Московской области несколько мужчин, нарушивших ПДД, избили подручными средствами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения", - говорится в сообщении. Сообщается, что по данному факту ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250907/podrostki-2040280702.html

https://ria.ru/20250825/dagestan-2037556446.html

московская область (подмосковье)

россия

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия