Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/delo-2040284924.html
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих - РИА Новости, 07.09.2025
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T15:12:00+03:00
2025-09-07T15:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
россия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в Подмосковье, сообщили в СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что на участке трассы Серпухов - Калиново в Московской области несколько мужчин, нарушивших ПДД, избили подручными средствами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения", - говорится в сообщении. Сообщается, что по данному факту ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250907/podrostki-2040280702.html
https://ria.ru/20250825/dagestan-2037556446.html
московская область (подмосковье)
россия
серпухов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия, серпухов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Серпухов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих

Дело возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих в Подмосковье

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в Подмосковье, сообщили в СК РФ.
"В социальных медиа сообщается, что на участке трассы Серпухов - Калиново в Московской области несколько мужчин, нарушивших ПДД, избили подручными средствами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Во Владимирской области двое подростков избили мужчину
14:36
Сообщается, что по данному факту ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.
Мужчина напал на девушку с ребенком из-за внешнего вида в Каспийске - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Дагестане мужчина избил девушку из-за внешнего вида
25 августа, 22:17
 
Московская область (Подмосковье)РоссияСерпуховСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала