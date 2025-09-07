https://ria.ru/20250907/delo-2040284924.html
В Подмосковье завели дело после нападения на дорожных рабочих
московская область (подмосковье)
россия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после избиения мужчинами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения в Подмосковье, сообщили в СК РФ. "В социальных медиа сообщается, что на участке трассы Серпухов - Калиново в Московской области несколько мужчин, нарушивших ПДД, избили подручными средствами дорожных рабочих и водителей, пытавшихся помешать им проехать по полосе встречного движения", - говорится в сообщении. Сообщается, что по данному факту ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, а также об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.
