https://ria.ru/20250907/chelovek-2040319255.html

В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 07.09.2025

В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека

Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T21:45:00+03:00

2025-09-07T21:45:00+03:00

2025-09-07T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В поселке Климово Климовского района пострадали два местных жителя. Укронацисты атаковали поселок Климово дронами–камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Богомаз отметил, что в результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. В настоящее время пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20250824/rebenok-2037251781.html

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины