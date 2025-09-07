https://ria.ru/20250907/chelovek-2040319255.html
В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В поселке Климово Климовского района пострадали два местных жителя. Укронацисты атаковали поселок Климово дронами–камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Богомаз отметил, что в результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. В настоящее время пожар ликвидирован.
