В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 07.09.2025
В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
В Брянской области при атаках дронов ВСУ пострадали два человека
Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "В поселке Климово Климовского района пострадали два местных жителя. Укронацисты атаковали поселок Климово дронами–камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале. Богомаз отметил, что в результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. В настоящее время пожар ликвидирован.
брянская область
климовский район
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека ранены в поселке Климово Брянской области при атаках дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В поселке Климово Климовского района пострадали два местных жителя. Укронацисты атаковали поселок Климово дронами–камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что в результате детонации взрывного устройства произошло возгорание спецавтотранспорта и нежилого здания. В настоящее время пожар ликвидирован.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
В Брянской области ребенок пострадал при атаке БПЛА
24 августа, 09:59
 
