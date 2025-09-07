Рейтинг@Mail.ru
США в июле потратили на китайские часы максимальную с сентября сумму
09:08 07.09.2025
США в июле потратили на китайские часы максимальную с сентября сумму
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский импорт наручных часов из Китая в июле вырос на четверть к июню и достиг максимальных с сентября прошлого года 14,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Китай по итогам середины лета был не единственной страной, показавшей неплохую динамику по экспорту этого аксессуара. Так, Великобритания нарастила поставки сразу вчетверо - до 798 тысяч долларов. Такую же динамику показала и Чехия, хотя ее экспорт оказался заметно скромнее - 32 тысячи долларов. Еще ряд государств закрыли месяц с двукратным ростом - это Филиппины (1,2 миллиона долларов), Франция (почти 2 миллиона долларов) и Италия (634 тысячи долларов).
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Американский импорт наручных часов из Китая в июле вырос на четверть к июню и достиг максимальных с сентября прошлого года 14,3 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китай по итогам середины лета был не единственной страной, показавшей неплохую динамику по экспорту этого аксессуара. Так, Великобритания нарастила поставки сразу вчетверо - до 798 тысяч долларов. Такую же динамику показала и Чехия, хотя ее экспорт оказался заметно скромнее - 32 тысячи долларов.
Еще ряд государств закрыли месяц с двукратным ростом - это Филиппины (1,2 миллиона долларов), Франция (почти 2 миллиона долларов) и Италия (634 тысячи долларов).
