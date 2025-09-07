Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ
В Белгородской области погибли три мирных жителя в результате атаки БПЛА
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 129 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 75 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, административном здании, складе, социальном объекте и 15 транспортных средствах.
"Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников… В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Шаховка произведены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано 3 дронами, ранены два мирных жителя, в Валуйском округе совершены атаки16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, один человек погиб, двое ранены. По данным глава области, в Грайворонском округе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 2 сбиты, погиб мирный житель, пострадала женщина. Ровеньский район атакован 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты системой ПВО, над Ивнянским и Красногвардейским районами сбиты 5 БПЛА, отметил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18