https://ria.ru/20250907/bpla-2040268624.html

Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ

Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025

Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ

Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:24:00+03:00

2025-09-07T12:24:00+03:00

2025-09-07T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

белгородский район

вячеслав гладков

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035249150_0:587:960:1127_1920x0_80_0_0_066621da2999dd3f3c3b9f5124dee49a.jpg

БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации главы региона, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 129 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 75 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, административном здании, складе, социальном объекте и 15 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников… В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Шаховка произведены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано 3 дронами, ранены два мирных жителя, в Валуйском округе совершены атаки16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, один человек погиб, двое ранены. По данным глава области, в Грайворонском округе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 2 сбиты, погиб мирный житель, пострадала женщина. Ровеньский район атакован 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты системой ПВО, над Ивнянским и Красногвардейским районами сбиты 5 БПЛА, отметил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

белгородский район

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область