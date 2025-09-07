Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/bpla-2040268624.html
Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ
Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ - РИА Новости, 07.09.2025
Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ
Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали,... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T12:24:00+03:00
2025-09-07T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035249150_0:587:960:1127_1920x0_80_0_0_066621da2999dd3f3c3b9f5124dee49a.jpg
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации главы региона, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 129 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 75 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, административном здании, складе, социальном объекте и 15 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников… В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Шаховка произведены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано 3 дронами, ранены два мирных жителя, в Валуйском округе совершены атаки16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, один человек погиб, двое ранены. По данным глава области, в Грайворонском округе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 2 сбиты, погиб мирный житель, пострадала женщина. Ровеньский район атакован 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты системой ПВО, над Ивнянским и Красногвардейским районами сбиты 5 БПЛА, отметил губернатор. "В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035249150_0:497:960:1217_1920x0_80_0_0_df3dc1fb7b4fc2a4c6946b95a2e1fd54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Над Белгородской областью за сутки сбили более 70 дронов ВСУ

В Белгородской области погибли три мирных жителя в результате атаки БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Более 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшие сутки, три мирных жителя погибли, пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в 12 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 40 снарядов и зафиксированы атаки 129 беспилотниками, из них сбиты и подавлены 75 дронов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, административном здании, складе, социальном объекте и 15 транспортных средствах.
"Над Алексеевским муниципальным округом сбиты 6 беспилотников самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Нечаевка совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 8 беспилотников… В Волоконовском районе по хуторам Бочанка и Шаховка произведены атаки 3 беспилотников, один из которых сбит. Без последствий", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе село Грузское атаковано 3 дронами, ранены два мирных жителя, в Валуйском округе совершены атаки16 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены, один человек погиб, двое ранены. По данным глава области, в Грайворонском округе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, из которых 2 сбиты, погиб мирный житель, пострадала женщина. Ровеньский район атакован 12 беспилотниками, 10 из которых сбиты системой ПВО, над Ивнянским и Красногвардейским районами сбиты 5 БПЛА, отметил губернатор.
"В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга, Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 28 боеприпасов, и атакам 13 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе … выпущено 7 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 40 беспилотников, из которых 28 подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка мирный житель погиб в результате детонации дрона", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала