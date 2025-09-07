Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области подавили БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/bpla-2040243030.html
Во Владимирской области подавили БПЛА
Во Владимирской области подавили БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
Во Владимирской области подавили БПЛА
БПЛА подавлены на территории Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:11:00+03:00
2025-09-07T08:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897332815_0:162:2743:1704_1920x0_80_0_0_92991493f6182cd60af05ed3f1d7cafd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены на территории Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. "На территории Владимирской области подавлены БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040241788.html
владимирская область
владимирская область
Специальная военная операция на Украине, Владимирская область
Во Владимирской области подавили БПЛА

На территории Владимирской области подавили БПЛА, пострадавших нет

Улица Большая Московская во Владимире
Улица Большая Московская во Владимире
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Улица Большая Московская во Владимире. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены на территории Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"На территории Владимирской области подавлены БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
07:40
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
