Во Владимирской области подавили БПЛА
Во Владимирской области подавили БПЛА - РИА Новости, 07.09.2025
Во Владимирской области подавили БПЛА
БПЛА подавлены на территории Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. БПЛА подавлены на территории Владимирской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев. "На территории Владимирской области подавлены БПЛА. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
