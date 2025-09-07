Рейтинг@Mail.ru
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз
07:02 07.09.2025 (обновлено: 12:47 07.09.2025)
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз - РИА Новости, 07.09.2025
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile."Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", — привели данные аналитики.Их активность вызвана экономическими причинами:По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности, это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.Локализуя производство в России, китайские компании получают срезу несколько преимуществ, связанных со специальными инвестиционными контрактами, налоговыми льготами и таможенными преференциями, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич на полях ВЭФ.
экономика, россия, китай, сша, виталий манкевич
Экономика, Россия, Китай, США, Виталий Манкевич
Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз

Rusprofile: бизнес из КНР за четыре года увеличил присутствие в РФ в восемь раз

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
"Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", — привели данные аналитики.
По данным Rusprofile, почти четверть иностранного бизнеса в России приходится на компании из КНР.

Их активность вызвана экономическими причинами:
  • торговая война с США ограничивает китайских партнеров в доступе на американский рынок, отметил управляющий партнер юридической компании "Соничев, Казусь и партнеры" Александр Казусь;
  • Пекину необходимо обеспечить постоянный рост экономики, то есть продавать все больше продукции и услуг;
  • ситуация также объясняется демографическими причинами: население КНР сокращается, соответственно снижается количество продукции, которое можно поставить на внутренний рынок;
  • эти факторы естественным образом заставляют китайских бизнесменов выходить на внешние рынки, в том числе в Россию.
По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности, это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.
Локализуя производство в России, китайские компании получают срезу несколько преимуществ, связанных со специальными инвестиционными контрактами, налоговыми льготами и таможенными преференциями, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич на полях ВЭФ.
