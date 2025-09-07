https://ria.ru/20250907/biznes-2040240203.html

Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз

Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз - РИА Новости, 07.09.2025

Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз

Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T07:02:00+03:00

2025-09-07T07:02:00+03:00

2025-09-07T12:47:00+03:00

экономика

россия

китай

сша

виталий манкевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Китайский бизнес за четыре года увеличил присутствие в России в восемь раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile."Китайский бизнес в России: учредители из КНР за четыре года в восемь раз увеличили свое присутствие на отечественном рынке. По данным на 3 сентября, в России зарегистрировано 12 024 действующих юридических лица (без учета ИП), в которых учредителями и соучредителями являются граждане или компании из КНР. Для сравнения: в конце 2021 года в России было зарегистрировано 1483 организации с учредителями из Китая", — привели данные аналитики.Их активность вызвана экономическими причинами:По словам эксперта, свою роль играют и усилия российских властей по повышению конкурентоспособности, это касается, например, упрощения регистрации бизнеса.Локализуя производство в России, китайские компании получают срезу несколько преимуществ, связанных со специальными инвестиционными контрактами, налоговыми льготами и таможенными преференциями, рассказал РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич на полях ВЭФ.

https://ria.ru/20250906/ekspert-2040163063.html

https://ria.ru/20250905/sistemy-2040017267.html

https://ria.ru/20250901/vef-2038686731.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, сша, виталий манкевич