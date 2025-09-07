Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 07.09.2025 (обновлено: 07:25 07.09.2025)
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над территорией Воронежской области, десять – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над территорией Воронежской области, десять – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Константиновском направлении
