ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников

2025-09-07T07:09:00+03:00

2025-09-07T07:09:00+03:00

2025-09-07T07:25:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."Седьмого сентября с полуночи до 06.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 – над территорией Краснодарского края, 13 – над территорией Воронежской области, десять – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Астраханской области, шесть – над территорией Волгоградской области, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Брянской области, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым, четыре – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

