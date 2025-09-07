https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040238756.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 07.09.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:33:00+03:00
2025-09-07T06:33:00+03:00
2025-09-07T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
таганрог
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250907/pozhar-2040232467.html
ростовская область
таганрог
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a039d0807c93367ac361ffc1326e9c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, безопасность, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Таганрог, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО уничтожили БПЛА в Таганроге и Шолоховском районе Ростовской области