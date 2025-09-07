ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 07.09.2025 (обновлено: 06:36 07.09.2025)
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
ростовская область, безопасность, таганрог, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Таганрог, Юрий Слюсарь
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
На кубанском НПЗ после падения обломков БПЛА начался пожар
03:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
