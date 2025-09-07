https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040238756.html

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 07.09.2025

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T06:33:00+03:00

2025-09-07T06:33:00+03:00

2025-09-07T06:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

таганрог

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802387761_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_7dc9d080d1ed858583a07bad8b32a75e.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила и перехватила БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе Ростовской области, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге и Шолоховсковском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250907/pozhar-2040232467.html

ростовская область

таганрог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, безопасность, таганрог, юрий слюсарь