ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 07.09.2025 (обновлено: 00:13 07.09.2025)
ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник
Средства ПВО с 20.00 мск субботы до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над рядом российских регионов, сообщило в четверг Минобороны России.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 мск субботы до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над рядом российских регионов, сообщило в четверг Минобороны России."Шестого сентября с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Воронежской области, и по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении МО.
ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 мск субботы до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над рядом российских регионов, сообщило в четверг Минобороны России.
"Шестого сентября с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Воронежской области, и по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении МО.
В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников
