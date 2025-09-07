https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040225187.html
ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник
ПВО за четыре часа сбила 31 украинский беспилотник
Средства ПВО с 20.00 мск субботы до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над рядом российских регионов, сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 20.00 мск субботы до полуночи сбили 31 украинский беспилотник над рядом российских регионов, сообщило в четверг Минобороны России."Шестого сентября с 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 - над территорией Белгородской области, шесть - над территорией Воронежской области, и по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении МО.
