В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов - РИА Новости, 07.09.2025
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов
07.09.2025
россия
владивосток
антон алиханов
брикс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
ми-8 амтш
ка-32а11вс
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны Африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны-участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения", - сказал он. Алиханов отметил, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарноые Ка-32А11ВС, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" уже зарекомендовали себя на зарубежном рынке. Также, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов
Алиханов: страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов