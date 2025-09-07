Рейтинг@Mail.ru
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040240945.html
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов - РИА Новости, 07.09.2025
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов
Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T07:17:00+03:00
2025-09-07T07:17:00+03:00
россия
владивосток
антон алиханов
брикс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
ми-8 амтш
ка-32а11вс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_e0b92b9f606e59fdaa3f4c5c00a9d76c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны Африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны-участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения", - сказал он. Алиханов отметил, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарноые Ка-32А11ВС, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" уже зарекомендовали себя на зарубежном рынке. Также, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040238365.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951079944_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_447be3b1e02e6b9d958a4ce40b4ce7ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, антон алиханов, брикс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, ми-8 амтш, ка-32а11вс, вэф-2025
Россия, Владивосток, Антон Алиханов, БРИКС, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СНГ, Ми-8 АМТШ, Ка-32А11ВС, ВЭФ-2025
В БРИКС заинтересованы в покупке российских вертолетов, заявил Алиханов

Алиханов: страны БРИКС заинтересованы в приобретении российских вертолетов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Страны БРИКС проявляют интерес к приобретению российских вертолетов, сотрудничество с участниками объединения позволит значительно расширить сферы применения отечественной гражданской авиации, такое мнение выразил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны Африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны-участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения", - сказал он.
Алиханов отметил, что вертолеты типа Ми-8/17, противопожарноые Ка-32А11ВС, легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" уже зарекомендовали себя на зарубежном рынке. Также, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
06:18
 
РоссияВладивостокАнтон АлихановБРИКСМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГМи-8 АМТШКа-32А11ВСВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала