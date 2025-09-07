Рейтинг@Mail.ru
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040238365.html
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов - РИА Новости, 07.09.2025
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:18:00+03:00
2025-09-07T06:18:00+03:00
экономика
россия
владивосток
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вертолеты россии
ростех
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр. Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040235400.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вертолеты россии, ростех, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вертолеты России, Ростех, ВЭФ-2025
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов

Алиханов: предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники РФ есть

© Фото : МинпромторгАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Минпромторг
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр.
Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Алиханов рассказал о создании приоритетных групп промпродукции для контроля
04:40
 
ЭкономикаРоссияВладивостокАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вертолеты РоссииРостехВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала