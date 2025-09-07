https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040238365.html
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов - РИА Новости, 07.09.2025
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:18:00+03:00
2025-09-07T06:18:00+03:00
2025-09-07T06:18:00+03:00
экономика
россия
владивосток
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
вертолеты россии
ростех
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. В России есть необходимые предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" государственной корпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира на всех континентах", - сказал министр. Он отметил, что отечественные вертолеты надежны, просты в эксплуатации и обслуживании, универсальны и могут выполнять широчайший спектр задач в самых разных климатических условиях. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040235400.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_59:0:1198:854_1920x0_80_0_0_f1a8510991110e1f96db50523a1e231d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вертолеты россии, ростех, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Вертолеты России, Ростех, ВЭФ-2025
Алиханов заявил о наличии предпосылок для расширения экспорта вертолетов
Алиханов: предпосылки для расширения экспорта вертолетной техники РФ есть