Алиханов высказался о снижении продаж новых авто в этом году

Меры государственной поддержки позволят удержать снижение продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года в пределах 25-30% в годовом выражении, сообщил... РИА Новости, 07.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Меры государственной поддержки позволят удержать снижение продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года в пределах 25-30% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "В июне мы уже озвучивали наши ожидания – рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году", — сказал Алиханов. Министр подчеркнул, что итоги года по продажам и производству автомобилей будут зависеть от дальнейших изменений ключевой ставки. "Поскольку впереди еще четыре месяца, актуализировать предыдущие прогнозы пока что преждевременно", — добавил он. Ранее в сентябре Минпромторг сообщил о снижении продаж новых транспортных средств в России в январе-августе текущего года на 25% в годовом выражении — до 877,6 тысячи штук. В эту категорию входят легковые и грузовые автомобили, а также легкие коммерческие авто (LCV) и автобусы возрастом до трех лет. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

