В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 07.09.2025
09:08 07.09.2025 (обновлено: 09:12 07.09.2025)
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились ночью в воскресенье."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились ночью в воскресенье.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
