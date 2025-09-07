https://ria.ru/20250907/aeroport-2040248784.html

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.09.2025

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

нижний новгород

безопасность

артем кореняко

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились ночью в воскресенье."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

нижний новгород

2025

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), нижний новгород, безопасность, артем кореняко