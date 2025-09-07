https://ria.ru/20250907/aeroport-2040248784.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения вводились ночью в воскресенье."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
