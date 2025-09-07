https://ria.ru/20250907/abramov-2040254550.html

Константин Абрамов: быть патриотом России стало модно

Константин Абрамов: быть патриотом России стало модно - РИА Новости, 07.09.2025

Константин Абрамов: быть патриотом России стало модно

Патриотизм стал модным среди российской молодежи, сейчас абсолютное большинство граждан РФ заявляют, что гордятся своей страной, заявил председатель... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T10:06:00+03:00

2025-09-07T10:06:00+03:00

2025-09-07T10:06:00+03:00

интервью

интервью - авторы

вэф-2025

россия

демография

миграция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912153345_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f9f61ef6e560b819224885984ba35fc9.jpg

Патриотизм стал модным среди российской молодежи, сейчас абсолютное большинство граждан РФ заявляют, что гордятся своей страной, заявил председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2025 он назвал основные факторы, влияющие на демографическую ситуацию, перечислил меры поддержки, призванные бороться с низкой рождаемостью, а также рассказал об основных ценностях современного молодого россиянина. Беседовала Елизавета Косолапова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– Константин Валерьевич, спасибо, что уделили время и пришли к нам на интервью. Расскажите немного о своей программе на форуме.– Насыщенная программа. Первая сессия, в которой я принимал участие, панельная дискуссия "Креативные индустрии и их развитие в регионах". Интересные были представители Дальнего Востока, Владивостока, Центральной России – люди, которые занимаются современным искусством. Я представил данные исследования ВЦИОМ на предмет того, знают ли что-то наши граждане о современном искусстве, встречают ли они, либо нет, замечают его, либо нет, хотели бы, чтобы в их жизни его было больше, либо не очень. Оказалось, что наши граждане, россияне, в принципе, замечают современное искусство в основном в местах своего проживания, в основном в городах. Это крупные города, столичные города, миллионники. И кто эти граждане, которые чаще замечают? Конечно же, это более молодые наши граждане, более образованные, которые живут действительно в мегаполисах.Более того, они говорят о том, что были бы не против, если бы современного искусства было больше. Они говорят о том, что готовы ездить даже в другие регионы, в другие места для того, чтобы посещать мероприятия, выставки, какие-то арт-объекты наблюдать новые для себя. Конечно, молодым нужна движуха. Понятно, что такой ивент-туризм для них достаточно привлекательный. Еще этот фактор, современный город, действительно, он становится (важным – ред.) для современной молодежи, людей среднего возраста при выборе, где жить, инфраструктура социальная, безусловно, но и действительно, насколько этот город выглядит для них привлекательно, досуговая часть насколько наполненная. В этом смысле и креативная индустрия, и современное искусство при всех прочих равных могут быть тем козырем, которым могут воспользоваться наши города, которые продвигают у себя лучший образ жизни, лучший бренд для того, чтобы к ним поехали молодые, активные, трудолюбивые, креативные, творческие, для того, чтобы основать там семью, работать. Это, впрочем, равный выбор, когда идет очень большая гонка за трудовыми ресурсами, за качественными трудовыми ресурсами. При прочих равных креативные индустрии и города, которые творчески относятся к своему образу, которые действительно наполняют свою повестку, они будут выигрывать.– А есть ли какое-то разделение, может быть, по федеральным округам, где больше всего граждане удовлетворены количеством всех этих мероприятий, арт-объектов?– Да, у нас были разбивки по федеральным округам в каждом исследовании. Северо-Запад, Центральный и Уральский округа, они, по оценке граждан, более насыщены с точки зрения наличия там современного искусства, арт-объектов, событий, мероприятий.– Отмечают ли те люди, которые живут в небольших населенных пунктах, нехватку объектов современного искусства и досуговых мероприятий? Готовы ли они, на ваш взгляд, ради этого переезжать в более крупные города?– Они переезжают. К сожалению, отток продолжается. И действительно, вот эта насыщенная повестка, досуговая повестка, когда есть возможность выбора – сходить в театр, в музей, на дискотеку, либо еще куда-то, когда действительно у молодого человека нет времени, чтобы отдыхать по-хорошему – это, конечно же, к сожалению, на сегодняшний день причина продолжения оттока из сел. Хотя многие исследователи, эксперты, которые урбанистикой занимаются, говорят о том, что мы видим обратную тенденцию, когда из городов начинают тоже люди уезжать, находить пространства, экологически чистые, с людьми, которые близки им по духу, но недалеко достаточно от тех центров притяжения и досуговой активности, чтобы туда можно было приезжать регулярно и наслаждаться современным искусством, мероприятиями, наличием других людей, которым тоже интересны те или иные направления.Другая сессия была, конечно же, по демографии. Мы много исследуем эту проблематику, занимаемся этой тенденцией. Она, к сожалению, пока не очень хорошая, продолжает у нас снижаться рождаемость. Но очень много предпринимается государством для того, чтобы эту ситуацию переломить. И на сегодня комплексный подход, когда мы понимаем, что не только меры социального характера, экономические меры, но и здравоохранение, образование, инфраструктура - все это влияет на поведение демографическое, влияет на то, создаются ли семьи, либо нет, рождаются дети или нет.Хотят, чтобы дети рождались? Да, хороший факт и новость в том, что большинство наших граждан главными целями жизни называют здоровье и крепкую семью с детьми. Прекрасно, это здорово. Другое дело, что они считают это целью, но достигают ли они этой цели? Хотят. Для этого существуют факторы, ограничивающие возможность достижения. Хотя, еще раз, последние годы государство очень много сделало для того, чтобы тенденцию переломить, чтобы молодые люди и девушки создавали семьи, рожали детей.Но что делать? Инфраструктура жилья – первый запрос. Потому что любовь есть, она никуда не делась, это хорошо. В первую очередь запрос на меры поддержки государства, различного рода материальную поддержку, материнский капитал, капитал от работодателя. Все эти направления связаны с социально-экономической поддержкой государства, они очень востребованы у наших молодых граждан. Я надеюсь, они помогут нам поменять повестку, и от повестки не очень веселой все-таки перейти к растущему тренду.– А как на ваш взгляд, улучшится ли демографическая ситуация в стране? И если нет, то как это отразится в первую очередь на экономической сфере?– Я такую позицию занимаю, что я не имею права сказать, что у нас будет нехороший сценарий. Конечно, мы все сделаем для того, чтобы поменять сценарий, чтобы он был позитивным. Государство много что делает, экспертное сообщество, мы тоже поддерживаем максимально те меры, которые предпринимаются сейчас. Сложилось очень много факторов, и эти факторы, они, скажем так, не только с нашей страной связаны. Образ жизни современный изменился. И в этом образе жизни семья разрушалась, а дети вытеснялись из того помещения, где бы они могли жить. Студии, однокомнатные квартиры - самое популярное место бытия, жития молодежи. Какая семья на таких квадратных метрах? А при этом, извините, политика была, в том числе строилось девелоперское развитие, экономика строилась как раз на удовлетворение этого спроса. Жить отдельно от родителей запрос есть у молодежи, безусловно. Зарабатывать самостоятельно тоже есть запрос. Вот эти два фактора, то есть жилье и способность социально, экономически поддерживать семью, для них являются значимыми. Хотя мы прекрасно понимаем, что это современные ограничения, которые в голове у молодежи, но не всегда такие ограничения были. Социально-экономический уклад поменялся, и вот сейчас поменялось отношение к появлению ребенка в семье.– В связи с этим увеличился возраст рождения первого ребенка?– Во многом да. Сейчас мы делаем исследование со студентами на платформе "Неравнодушный человек". Спрашиваем: когда вы планируете появление детей? Большая очень выборка. Большинство планируют после 25 лет. Оптимальный возраст 25-30 лет. То есть студенческие семьи сейчас мало заводят детей. Хотя действительно мы заинтересованы в том, чтобы наши молодые люди раньше создавали семью, раньше девушки выходили замуж, раньше появлялись первые дети. А сейчас уже первый ребенок появляется в 26,6 года. В Москве еще выше порог появления первого ребенка.Соответственно, когда мы говорим об идеале, о том, что больше трех, это хорошо, но когда это делать, тоже вопрос. Потом надо же понимать, что организм, к сожалению, он тоже не вечен. Понятно, что не молодеем мы с вами. Все в любом случае становятся сначала взрослее, а потом и старее. Так что вопросов много, интересных вопросов много. Надо много работать с установками. У россиян вроде позитивные установки, ценности хорошие, цели правильные, а вот с воплощением целей через эти ценности надо помочь нашим гражданам. Конечно, государство должно это сделать и делает. И, конечно же, это плечо должно быть осмысленным, и оно должно быть и экономическим, и управленческие решения должны приниматься, потому что главный подход — комплексность, сделать так, чтобы везде, каких бы отраслей мы ни касались, образование, здравоохранение, инфраструктура, везде у нас была человекоцентричная и семейноцентричная политика, чтобы наши меры друг другу не противоречили, а наоборот усиливали.Сейчас, например, с корпорациями очень активная работа и помощь им с точки зрения продвижения практик поддержки рождения детей. Семейноцентричная политика. Это тоже хороший ресурс, и действительно наши корпорации потихоньку вовлекаются в это.– А какие конкретно меры?– Сейчас будет с 2026 года, они смогут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами, для бизнеса это выгодно будет, и для человека, конечно, выгодно – до миллиона можно будет получить выплату за ребенка. Гибкий рабочий график, конечно же, чтобы женщина могла начать работать, при этом уделять внимание ребенку. Не поздно выходить из декретного отпуска, а как можно раньше. Гибкий рабочий график, максимальная поддержка социальная, детские садики прямо на предприятиях либо в вузах, комнаты специальные. Так что очень много интересных вещей, которые делаются. И бизнес – молодец, он креативно подходит, потому что борется за трудовые ресурсы, потому что бизнесу невыгодно нанимать нового сотрудника и учить его с нуля. Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее.– Большинство россиян декларируют, что хотят, готовы иметь трех и более детей. А реальная ситуация оказывается такова, что в семье один-два ребенка. При вот этот комплексном подходе, если все меры будут соблюдаться, когда начнет налаживаться демографическая ситуация в стране?– Знаете, я не уверен, что это будет быстро. Москва не сразу строилась, как поется в одной песне. Надо шаг за шагом внедрять эти меры, всю инфраструктуру социальную и все меры, которые есть, действительно продвигать осознанно, и делать это в долгую. Надо дать понять нашим гражданам, молодым, что наша социальная политика в области демографии будет долгой. И все эти меры, которые принимаются, материнский капитал и прочее, мы будем обязательно продлевать. Вы можете спокойно планировать семью. Сделать так, чтобы с маленького возраста вот этот культ семьи, культ многодетности, действительно, он постепенно-постепенно становился для наших детей естественным культурным кодом. То есть они по-другому бы и не думали, это должно быть модно, это должно быть, как мы говорим на русском языке - русские люди самые многодетные. Вот так и должно быть. По крайней мере, в ближайший год быстро не получится. Эти вещи быстро не изменяются, поведение быстро не меняется, инфраструктура быстро не меняется. Будем делать все для того, чтобы переломить ситуацию и действительно сделать так, чтобы в России было светлое будущее, в России было много детей, много семей, счастливых, крепких семей. А для этого надо идти широким фронтом по всем направлениям, вести согласованную политику.– Мы говорим о семье как ценности, которая сейчас для россиян первостепенна. Также растет, согласно опросам, доля людей, которые гордятся страной, то есть доля патриотов. Можем ли мы достичь каких-то абсолютных значений по доле патриотов среди молодежи?– Тенденции вы абсолютно правильно назвали. Действительно, в последние годы растет число наших граждан, и в том числе молодых граждан, которые называют себя патриотами. Очень высокий процент, по-моему, 94% (по ВЦИОМ – ред.) сейчас россиян говорят, что они патриоты. Но другой вопрос, какое поведение они считают патриотичным и какое не патриотичным. В любом случае, патриот это модно, безусловно. Абсолютное большинство наших молодых граждан называют себя патриотами, гордятся Россией. Да, растет доля людей, которые гордятся Россией, считают, что Россия – страна возможностей и страна для самореализации. Они не хотят уезжать из России, они считают, что мы можем реализовать себя. Но есть нюанс. Мы видим, что есть регионы, в которых наши молодые люди говорят, что да, есть возможность самореализации в России, но не в своем регионе. И сейчас главная задача как раз у региональных, муниципальных политиков, чиновников, руководителей сделать так, чтобы отток у них не произошел.– Все в столицу стремятся?– Да, потом раз, и уедут. Действительно, есть такая опасность. Так что сейчас идет борьба за людей, борьба за молодежь, борьба за смыслы, борьба за гордость, борьба за желание, чтобы там они оставались, находили хорошую работу интересную, жили в комфортном, креативном, интересном пространстве, при этом у них была возможность заводить семью и рожать детей.– Вы упомянули то, что все реже россияне хотят уезжать на постоянное место жительства куда-то за границу. Эта доля увеличилась как раз за счет молодых людей, патриотически настроенных, или в целом россияне стали меньше хотеть уезжать? Какие у этого причины: они внешние или все-таки это именно рост патриотизма в нашей стране?– Это и внешние, и внутренние причины. Любое действие рождает противодействие. Понятно, что мы сейчас находимся в конфликте. В конфликте не с одной страной, где идет специальная военная операция нашими войсками, но против нас серьезно выступили больше 50 стран. Понятно, что там нагнетается определенная информационная истерия, политика против нашей страны. Понятно, что отголоски этого мы получаем. Понятно, что мы взаимодействуем с людьми, которые туда уехали. И понятно, что некоторые из них тоже попадают под влияние вражеской пропаганды, скажем так. Мы это чувствуем. Если раньше нас ждали, то теперь нас там не ждут. Это первое.Второе – действительно гордость за страну, гордость за ее достижения, за самоуважение, за то, что действительно Россия – одна из немногих стран, которая позволяет себе вести свою внутреннюю и внешнюю политику самостоятельно. Это действительно считывается нашими гражданами. Плюс мир меняется. Действительно, посмотрите, какой патриотизм сейчас на русскую песню, раньше такого не было, на русскую народную, в том числе в современной обработке.Люди хотят жить и не просто гордиться страной, но хотят жить в высокотехнологичной стране. И они это видят, что действительно мы с точки зрения технологий постепенно-постепенно в каких-то направлениях перегоняем даже Запад. У нас банковские технологии, цифровые технологии, гаджеты, действительно, те программы, которые у нас существуют, они очень высокого качества. Так что происходят изменения, изменения к лучшему. Высокотехнологичная страна, которой хочется гордиться - вот образ будущего России, который, мне кажется, близок к нашей молодежи.– Что касается молодых людей, сейчас возраст молодежи – до 35 лет. Учитывая то, что и рождение первого ребенка откладывается, и много молодежных проектов сейчас реализуется, в которых хотят участвовать люди и старше 35, может ли быть повышена планка возраста молодежи? И если да, то до скольки лет?– Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что 40-45 лет, но надо просчитывать, надо исследовать. Но я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Это насущно, меры, которые на молодежь направлены до 35-ти, вполне мы сейчас можем постепенно реализовывать и дать возможность воспользоваться этими мерами людям, которые старше, которые тоже хотят заводить семьи, рожать детей. Мне кажется, это в интересах нашей страны.– Вы сказали, что нужно сделать так, что три ребенка в семье – это была норма. В случае, когда показатели здоровья и все остальные факторы совпадут и в каждой семье будет рождаться по три ребенка, это поможет демографическую ситуацию решить?– Поможет, 2,1 ребенка на каждую девушку должны рождаться в России для того, чтобы было воспроизводство только на россиян. Так что три – конечно, и это серьезно. Но этого будет очень непросто добиться. Поверьте, очень много ограничений, вы абсолютно правы: здоровье, материальное благополучие, экология, факторы разные в жизни бывают.Понятно, что сейчас у нас же на десять браков восемь разводов. Сейчас неустойчивая эта история. Почему девушки так откладывают рождение первого ребенка? Делают карьеру во многом для того, чтобы быть уверенными в будущем своем, для того, чтобы финансово не зависеть, материально не зависеть от своего партнера. То есть мы тоже отслеживаем этот паттерн поведенческий. И понятно, что для этого у них есть основания. Понятно, что сейчас отношения между мужчиной и женщиной уже не как раньше, такая классическая семья традиционная, когда они много-много лет вместе. Я очень завидую этим семьям, которые много лет вместе. Это значит, что люди нашли себя и даже несмотря на то, что они идут и изменяются, все равно они близки. Не у всех это получается. Сейчас люди вступают в брак попробовать жить вместе, получится или нет. И они правы, современный мир очень динамичный. Сейчас вы выходите замуж и спрашиваете у молодого человека: где мы будем отдыхать? И у вас большой выбор, честно говоря, а интересы могут быть очень разные. Он скажет на рыбалку, а вы скажете, нет, хочу на море. Что делать? Вот этот момент психологический, как создавать семьи, как учить людей договариваться друг с другом, молодых людей говорить на одном языке. Это тоже большое направление психологической поддержки, образование для того, чтобы люди смогли создавать семьи надолго, крепкие, и в них рождались бы дети. Потому что, конечно же, разводы сами по себе не так страшны. Разводы страшны, когда есть дети. Они становятся главными бенефициарами не самой хорошей ситуации, к сожалению. То есть это травма всегда детская в любом случае. Не хотелось бы, чтобы так было.

https://ria.ru/20250905/patriotizm-2040018382.html

https://ria.ru/20250906/demografiya-2040184087.html

https://ria.ru/20250826/pereezd-2037566574.html

https://ria.ru/20250907/rozhdaemost-2040234676.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, вэф-2025, россия, демография, миграция