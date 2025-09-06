Глава парламента Крыма оценил шансы вернуть скифское золото в Россию
Константинов считает, что шансы вернуть скифское золото в Россию крайне малы
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Шансов вернуть скифское золото в Россию крайне мало, велика вероятность того, что оно окажется в частных коллекциях, отметил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Они его раздербанили. Это, к большому сожалению, потеря, которой мы уже концов не найдем. Это целое следствие нужно организовать, и оно окажется в частных коллекциях, потому что первохранителя нет в этой истории… Они скажут, а у кого мы брали? У Украины? Покажите. А у Украины нет Крыма. И все, до свидания. Им это очень удобно. Так разворовывалось много раз за нашу историю", - сказал Константинов.
По мнению парламентария, примеров в истории, когда колониальные страны "узаконивали наворованное", немало. Константинов полагает, что, вероятно, скифское золото окажется в этом же ряду.
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передаче коллекции Украине. В июне 2024 года в ЕСПЧ сообщили РИА Новости, что приняли к рассмотрению этот иск.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
