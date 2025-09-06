https://ria.ru/20250906/zima-2040189339.html
Во Франции рассказали, что произойдет на Украине этой зимой
Во Франции рассказали, что произойдет на Украине этой зимой
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины этой зимой ждет сезон страданий, заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles."Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня", — указал он.По его мнению, наступающая зима сыграет решающую роль в конфликте, а из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны как европейцев, так и американцев, боевой дух украинских подразделений может сильно пострадать.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Полковник де Йонг: ВСУ этой зимой ждет сезон страданий