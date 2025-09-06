https://ria.ru/20250906/zima-2040189339.html

Во Франции рассказали, что произойдет на Украине этой зимой

Во Франции рассказали, что произойдет на Украине этой зимой - РИА Новости, 06.09.2025

Во Франции рассказали, что произойдет на Украине этой зимой

Вооруженные силы Украины этой зимой ждет сезон страданий, заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T16:47:00+03:00

2025-09-06T16:47:00+03:00

2025-09-06T16:47:00+03:00

в мире

украина

франция

китай

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916182156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b05b2cd07ca4cf0faaac80c02dca518.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины этой зимой ждет сезон страданий, заявил французский полковник в отставке Пир де Йонг в интервью Valeurs Actuelles."Некоторые украинские солдаты сражаются уже очень долгое время, и наступает зима, что означает новый сезон страданий. Их надежда — прекращения огня", — указал он.По его мнению, наступающая зима сыграет решающую роль в конфликте, а из-за неопределенностей, вызванных проблемами с поддержкой со стороны как европейцев, так и американцев, боевой дух украинских подразделений может сильно пострадать.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250906/ukraina-2040164580.html

https://ria.ru/20250906/ukraina-2040171289.html

украина

франция

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, китай, владимир путин, владимир зеленский