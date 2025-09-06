Рейтинг@Mail.ru
В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста
21:41 06.09.2025 (обновлено: 22:28 06.09.2025)
В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста
В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста
В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста
2025-09-06T21:41:00+03:00
2025-09-06T22:28:00+03:00
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, критиковавшего ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение", — сказал собеседник агентства.Обозреватель расследовал дело о руководителях так называемой Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ. "Особо пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области", — уточнил он. По его словам, Тахтай выделялся пророссийской позицией и нередко критиковал командование и военнослужащих ВСУ, публикуя сведения о беспределе украинских военных в Сумах и области.
В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, критиковавшего ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение", — сказал собеседник агентства.
Обозреватель расследовал дело о руководителях так называемой Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ.
"Особо пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области", — уточнил он.
По его словам, Тахтай выделялся пророссийской позицией и нередко критиковал командование и военнослужащих ВСУ, публикуя сведения о беспределе украинских военных в Сумах и области.
