В Сумах убили расследовавшего коррупцию украинского журналиста

2025-09-06T21:41:00+03:00

сумская область

вооруженные силы украины

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Сумах убили украинского журналиста Александра Тахтая, критиковавшего ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Критиковавший власть и силовиков украинский журналист-расследователь Александр Тахтай убит в Сумах. Ранее месяц назад на него уже было совершено покушение", — сказал собеседник агентства.Обозреватель расследовал дело о руководителях так называемой Сумской областной государственной администрации, полиции и ВСУ. "Особо пристальное внимание со стороны украинских силовиков журналист привлек после публикации сведений о людях и фирмах, нажившихся на строительстве оборонительных укреплений в Сумской области", — уточнил он. По его словам, Тахтай выделялся пророссийской позицией и нередко критиковал командование и военнослужащих ВСУ, публикуя сведения о беспределе украинских военных в Сумах и области.

сумская область

Наталья Макарова

