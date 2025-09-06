https://ria.ru/20250906/zhurnalist-2040198690.html
Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра
Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра - РИА Новости, 06.09.2025
Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра
Общественная радиостанция France Inter отстранила от работы журналиста Тома Леграна после публикации видеозаписи, на которой он произносит спорные слова в... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:31:00+03:00
2025-09-06T18:31:00+03:00
2025-09-06T18:31:00+03:00
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_4f96a80f04bc870c86fc663d39b3dc0b.jpg
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Общественная радиостанция France Inter отстранила от работы журналиста Тома Леграна после публикации видеозаписи, на которой он произносит спорные слова в отношении министра культуры Рашиды Дати. В пятницу правое издание Incorrect опубликовало статью с видеороликом, на котором в ходе неформальной встречи в кафе журналист, который также работает на издание левого толка Liberation, говорит, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают "то, что нужно в отношении Дати". Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Дати в ее гонке на пост мэра столицы. Согласно изданию, видеоролик был снят в июле без ведома участников встречи. Помимо журналистов, за столом также присутствовали члены Социалистической партии Пьер Жуве и Люк Брусси. "Мы приняли решение на время разбирательств отстранить от эфира Тома Леграна", - цитирует агентство Франс Пресс радиостанцию. Сама министр также отреагировала на публикацию в соцсети X. "Журналисты государственных СМИ и Liberation заявляют, что "делают то, что нужно", чтобы исключить меня из выборов в Париже. Это серьезные заявления, противоречащие этическим нормам, которые могут повлечь за собой санкции. Теперь каждый должен взять на себя ответственность", - заявила она. Отстраненный от радио журналист заявил в свою очередь, что речь не идет о политической борьбе против Дати. По его словам, так он прокомментировал свою работу журналиста, направленную на развенчание ложных заявлений Дати. В Социалистической партии отвергли любого рода сговор с журналистами.
https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564961753_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_995b83e490a14705941b037106c44d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра
France Inter отстранила журналиста за ролик со спорными словами в адрес министра
ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Общественная радиостанция France Inter отстранила от работы журналиста Тома Леграна после публикации видеозаписи, на которой он произносит спорные слова в отношении министра культуры Рашиды Дати.
В пятницу правое издание Incorrect опубликовало статью с видеороликом, на котором в ходе неформальной встречи в кафе журналист, который также работает на издание левого толка Liberation, говорит, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают "то, что нужно в отношении Дати". Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Дати в ее гонке на пост мэра столицы. Согласно изданию, видеоролик был снят в июле без ведома участников встречи. Помимо журналистов, за столом также присутствовали члены Социалистической партии Пьер Жуве и Люк Брусси.
«
"Мы приняли решение на время разбирательств отстранить от эфира Тома Леграна", - цитирует агентство Франс Пресс радиостанцию.
Сама министр также отреагировала на публикацию в соцсети X.
"Журналисты государственных СМИ и Liberation заявляют, что "делают то, что нужно", чтобы исключить меня из выборов в Париже
. Это серьезные заявления, противоречащие этическим нормам, которые могут повлечь за собой санкции. Теперь каждый должен взять на себя ответственность", - заявила она.
Отстраненный от радио журналист заявил в свою очередь, что речь не идет о политической борьбе против Дати. По его словам, так он прокомментировал свою работу журналиста, направленную на развенчание ложных заявлений Дати.
В Социалистической партии отвергли любого рода сговор с журналистами.