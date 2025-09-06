https://ria.ru/20250906/zhurnalist-2040198690.html

Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра

Во Франции журналиста отстранили от эфира за спорные слова в адрес министра

ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Общественная радиостанция France Inter отстранила от работы журналиста Тома Леграна после публикации видеозаписи, на которой он произносит спорные слова в отношении министра культуры Рашиды Дати. В пятницу правое издание Incorrect опубликовало статью с видеороликом, на котором в ходе неформальной встречи в кафе журналист, который также работает на издание левого толка Liberation, говорит, что вместе с коллегой Патриком Коэном они делают "то, что нужно в отношении Дати". Как утверждает издание, речь идет о том, чтобы помешать Дати в ее гонке на пост мэра столицы. Согласно изданию, видеоролик был снят в июле без ведома участников встречи. Помимо журналистов, за столом также присутствовали члены Социалистической партии Пьер Жуве и Люк Брусси. "Мы приняли решение на время разбирательств отстранить от эфира Тома Леграна", - цитирует агентство Франс Пресс радиостанцию. Сама министр также отреагировала на публикацию в соцсети X. "Журналисты государственных СМИ и Liberation заявляют, что "делают то, что нужно", чтобы исключить меня из выборов в Париже. Это серьезные заявления, противоречащие этическим нормам, которые могут повлечь за собой санкции. Теперь каждый должен взять на себя ответственность", - заявила она. Отстраненный от радио журналист заявил в свою очередь, что речь не идет о политической борьбе против Дати. По его словам, так он прокомментировал свою работу журналиста, направленную на развенчание ложных заявлений Дати. В Социалистической партии отвергли любого рода сговор с журналистами.

