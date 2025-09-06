https://ria.ru/20250906/zemletryasenie-2040127699.html

Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано утром в субботу у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Тихом океане рано утром 6 сентября. Эпицентр располагался в 201 километре южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг - на глубине 18 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

