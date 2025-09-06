https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040163696.html

Зеленский продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, заявил Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал амбивалентным поведением отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал амбивалентным поведением отказ Владимира Зеленского от приезда в Москву. Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. "Зеленский отверг возможность приезда в Москву и, по сути, встречи с Президентом России, затеяв опасный пинг-понг. "Я не могу поехать в Москву". Серьезно? Макрон с Мерцем не велят? Амбивалентное поведение", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил то, что Зеленский сначала "напоказ настаивает" на встрече с президентом РФ, то также "демонстративно отказывается". "Зеленский продолжает жонглировать жизнями простых украинцев, паясничая и изворачиваясь лишь для того, чтобы максимально затянуть процесс урегулирования и "пустить пыль в глаза" Трампу. Мира не хотят ни он, ни его европейские покровители. И это уже видят в Вашингтоне. Надеюсь, не только видят, но и делают соответствующие выводы", - подчеркнул депутат.

