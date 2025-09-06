https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131292.html
Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву."Я не могу отправиться в Москву", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.При этом он заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
