Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву

2025-09-06T05:06:00+03:00

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".Ранее Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву."Я не могу отправиться в Москву", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.При этом он заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".

