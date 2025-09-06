https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040124680.html

"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе

"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе - РИА Новости, 06.09.2025

"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе

Париж должен перестать потакать требованиям Владимира Зеленского отправить войска НАТО на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T02:27:00+03:00

2025-09-06T02:27:00+03:00

2025-09-06T08:18:00+03:00

в мире

украина

европа

россия

владимир путин

владимир зеленский

европейский совет

флориан филиппо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036446024_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_07d923d2ce269f2265511f560dac0287.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Париж должен перестать потакать требованиям Владимира Зеленского отправить войска НАТО на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети X."Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении <…> западных солдат на Украине", — написал он, комментируя слова главы киевского режима.Политик призвал ни в коем случае этого не допустить, отметив, что лидеры ЕС, принимающие соответствующие решения, попросту хотят продолжать войну. При этом, продолжил он, руководству Франции стоило бы внимательнее прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что иностранный контингент на Украине станет законной целью для российской армии."Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием. <…> Мир, конец этому безумию, быстро!" — призвал он.Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что уже имеющийся план по отправке иностранного контингента на Украину предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Вчера Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.

https://ria.ru/20250905/vengriya-2040085108.html

https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2040041147.html

https://ria.ru/20250906/bundesver-2040123930.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, россия, владимир путин, владимир зеленский, европейский совет, флориан филиппо, нато