"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе
02:27 06.09.2025 (обновлено: 08:18 06.09.2025)
"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе
Париж должен перестать потакать требованиям Владимира Зеленского отправить войска НАТО на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Париж должен перестать потакать требованиям Владимира Зеленского отправить войска НАТО на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети X."Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении &lt;…&gt; западных солдат на Украине", — написал он, комментируя слова главы киевского режима.Политик призвал ни в коем случае этого не допустить, отметив, что лидеры ЕС, принимающие соответствующие решения, попросту хотят продолжать войну. При этом, продолжил он, руководству Франции стоило бы внимательнее прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что иностранный контингент на Украине станет законной целью для российской армии.&quot;Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием. &lt;…&gt; Мир, конец этому безумию, быстро!&quot; — призвал он.Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что уже имеющийся план по отправке иностранного контингента на Украину предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Вчера Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Париж должен перестать потакать требованиям Владимира Зеленского отправить войска НАТО на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на странице в соцсети X.
"Война! На пресс-конференции рядом с Антонио Костой, председателем Европейского совета, Зеленский только что спокойно объявил о размещении <…> западных солдат на Украине", — написал он, комментируя слова главы киевского режима.
Политик призвал ни в коем случае этого не допустить, отметив, что лидеры ЕС, принимающие соответствующие решения, попросту хотят продолжать войну. При этом, продолжил он, руководству Франции стоило бы внимательнее прислушаться к словам президента России Владимира Путина о том, что иностранный контингент на Украине станет законной целью для российской армии.
"Французская армия не смирится с этим абсолютным безумием. <…> Мир, конец этому безумию, быстро!" — призвал он.

Вчера газета The Wall Street Journal сообщила, что уже имеющийся план по отправке иностранного контингента на Украину предусматривает развертывание более десяти тысяч военнослужащих на территории Украины, которые будут разделены на две группы: одна для обучения боевиков ВСУ, а вторая — для обеспечения безопасности, чтобы якобы "предотвратить будущее российское вторжение".
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Вчера Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что войска НАТО станут законными целями для российской армии, если появятся на Украине.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
