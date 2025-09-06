https://ria.ru/20250906/zelenskij-2040221871.html

Зеленский заявил о начале строительства оружейного завода в Дании

Владимир Зеленский заявил в субботу о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в субботу о начале строительства оружейного завода в Дании, на котором будут производиться компоненты для ракет и беспилотников. "Также создаем новые совместные (предприятия - ред.) производства оружия. Впервые в истории Украина начала строить совместный завод с Данией на территории этой страны, и это будет производство компонентов для наших ракет, для наших дронов", - заявил Зеленский в своем вечернем обращении. Зеленский не уточнил, где конкретно будет открыт завод. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин 4 июля сообщил, что украинские военно-промышленные компании откроют производство оружия в Дании. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев и Копенгаген подписали соглашение о намерениях, которое открывает путь к совместному производству украинского вооружения на территории Дании. Зеленский 21 июня заявил, что Украина намерена открыть линии производства вооружения в ряде стран Европы. Украинский телеканал "Общественное", уточнял, что речь идет о Дании, Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил в начале июля, что, как ожидается, первая партия оружия для Украины будет выпущена на заводе в Дании в следующем году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

