В Херсонской области укрепили защиту Тендровской и Кинбурнской кос

В Херсонской области укрепили защиту Тендровской и Кинбурнской кос

Защита Тендровской и Кинбурнской кос в Херсонской области укреплена, ситуация находится под контролем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор региона РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T18:47:00+03:00

2025-09-06T18:47:00+03:00

2025-09-06T18:47:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Защита Тендровской и Кинбурнской кос в Херсонской области укреплена, ситуация находится под контролем российских военных, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось о неоднократных попытках ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, все они были пресечены. "Кинбурн и Тендра — под контролем, укреплены. Наши там работают профессионально и надежно", - сказал Сальдо. По его словам, иногда в акватории Черного моря вдали от херсонского побережья наблюдаются одиночные маломерные катера ВСУ. "Но могу сказать точно: в нашем секторе — всё под контролем", - подчеркнул губернатор. Кинбурнская коса - песчаная коса между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем, входит в состав Херсонской области и контролируется российскими войсками. Прежде западная часть полуострова находилась в составе Николаевской области Украины, но местные жители проголосовали за вхождение в состав России. Тендровская коса - остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

