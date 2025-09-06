https://ria.ru/20250906/zakharova-2040129142.html

Захарова рассказала о встрече с Гурченко в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о встрече с советской и российской актрисой Людмилой Гурченко в представительстве в Китае, а также о том, сколько кинозалов там было. Отец Захаровой работал в советском, а затем российском посольстве в Китае, в детстве она долгое время жила в Пекине и владеет китайским языком. "Я хочу вернуться к нашему опыту предыдущих десятилетий - Советскому Союзу, где действительно была кинодипломатия. Наше посольство в Китае построено на месте нашей отечественной Духовной миссии, но после всех событий в нашей стране превратилось в дипломатическое представительство. Вы знаете сколько кинозалов было в этом посольстве?" - сказала Захарова на бизнес-завтраке Восточного экономического форума. Она рассказала, что в посольстве был двухэтажный кинозал, где проводились торжественные приемы, посвященные премьерам отечественных кинолент. Там проводились встречи с великими актерами и режиссерами. "Примерно в 1992 году приезжала Людмила Марковна Гурченко. Она предупредила, что ее нельзя снимать, но я снимала. Мы только купили ручную маленькую камеру. Потом она меня засекла и сказала: "я же вам сказала!". Эти кадры где-то у меня есть", - поделилась историей дипломат. Второй кинозал был уличным и находился за зданием посольства. "К нам приходил дипкорпус, китайское руководство на фильмы", - рассказала Захарова. Кроме того, был еще один кинозал под открытым небом для сотрудников дипмиссии и их детей, чтобы каждые выходные смотреть фильмы на улице. "И это не последний кинозал! Был еще клуб, в котором проходили и концерты, и показывали кино. Тоже по выходным, а это была часть работы", - отметила она. К сожалению, все это перестало быть частью глобальной системы, добавила дипломат. "Безусловно, фильмы в посольствах показывают, но нужно менять систему. Мы должны делать ставку на интернет, возможность распространения нашей кинопродукции любых видов с переводом на языки, хорошим дубляжом через сети - создание платформ, продвижение там. Без этого, простите, мы оставим это все для себя", - заключила Захарова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

