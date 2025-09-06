Рейтинг@Mail.ru
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева - РИА Новости, 06.09.2025
04:46 06.09.2025
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева - РИА Новости, 06.09.2025
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева
Британия, заявляющая о продвижении представленности меньшинств, одновременно поддерживает киевский режим, нетерпимый к меньшинствам на подконтрольной ему... РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Британия, заявляющая о продвижении представленности меньшинств, одновременно поддерживает киевский режим, нетерпимый к меньшинствам на подконтрольной ему территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На полях ВЭФ дипломат ответила на вопросы журналистов вместе с режиссером Никитой Михалковым и помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским. Последний указал, что американская и британская киноакадемии требуют представленность "меньшинств" для рассмотрения заявки фильма как номинанта для награждения. "Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам", - сказала Захарова. При этом она отметила, что русскоязычных на Украине нельзя и назвать меньшинством - они составляют большую часть населения. "Как это все уменьшается в одних головах - совершенно непонятно", - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева

Захарова: Британия поддерживает меньшинства и нетерпимый к ним киевский режим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Британия, заявляющая о продвижении представленности меньшинств, одновременно поддерживает киевский режим, нетерпимый к меньшинствам на подконтрольной ему территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На полях ВЭФ дипломат ответила на вопросы журналистов вместе с режиссером Никитой Михалковым и помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским. Последний указал, что американская и британская киноакадемии требуют представленность "меньшинств" для рассмотрения заявки фильма как номинанта для награждения.
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян
13 апреля, 23:15
Британия столетиями завидовала России, заявила Симоньян
13 апреля, 23:15
"Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам", - сказала Захарова.
При этом она отметила, что русскоязычных на Украине нельзя и назвать меньшинством - они составляют большую часть населения.
"Как это все уменьшается в одних головах - совершенно непонятно", - добавила дипломат.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В российском посольстве заявили о подрыве международной репутации Британии
Вчера, 15:38
В российском посольстве заявили о подрыве международной репутации Британии
Вчера, 15:38
 
Россия Украина Владивосток Мария Захарова Никита Михалков Владимир Мединский Российское военно-историческое общество (РВИО) Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025
 
 
