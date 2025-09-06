https://ria.ru/20250906/zaharova-2040130051.html
В МИД обвинили Британию в лицемерии с поддержкой меньшинств и Киева
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Британия, заявляющая о продвижении представленности меньшинств, одновременно поддерживает киевский режим, нетерпимый к меньшинствам на подконтрольной ему территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На полях ВЭФ дипломат ответила на вопросы журналистов вместе с режиссером Никитой Михалковым и помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимиром Мединским. Последний указал, что американская и британская киноакадемии требуют представленность "меньшинств" для рассмотрения заявки фильма как номинанта для награждения. "Это те люди, британцы, которые спонсируют и финансово, и оружием киевский режим, полностью уничтоживший какое-либо уважение к любым, например, языковым, меньшинствам", - сказала Захарова. При этом она отметила, что русскоязычных на Украине нельзя и назвать меньшинством - они составляют большую часть населения. "Как это все уменьшается в одних головах - совершенно непонятно", - добавила дипломат. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, украина, владивосток, мария захарова, никита михалков, владимир мединский, российское военно-историческое общество (рвио), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Украина, Владивосток, Мария Захарова, Никита Михалков, Владимир Мединский, Российское военно-историческое общество (РВИО), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
