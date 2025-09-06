https://ria.ru/20250906/zaes-2040211930.html
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2025
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:54:00+03:00
2025-09-06T20:54:00+03:00
2025-09-06T20:54:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока", - говорится в сообщении. В пресс-службе назвали атаку элементом стратегии давления на атомщиков.
https://ria.ru/20250906/zaes-2040210784.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
Атакованный ВСУ тренировочный центр ЗАЭС находится в 300 метрах от энергоблока