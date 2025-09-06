https://ria.ru/20250906/zaes-2040211930.html

ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС

ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2025

ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС

Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:54:00+03:00

2025-09-06T20:54:00+03:00

2025-09-06T20:54:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока", - говорится в сообщении. В пресс-службе назвали атаку элементом стратегии давления на атомщиков.

https://ria.ru/20250906/zaes-2040210784.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс