ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2025
20:54 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/zaes-2040211930.html
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
в мире
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме. "Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока", - говорится в сообщении. В пресс-службе назвали атаку элементом стратегии давления на атомщиков.
в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС

Атакованный ВСУ тренировочный центр ЗАЭС находится в 300 метрах от энергоблока

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Атакованный дронами ВСУ учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС находится в 300 метрах от энергоблока, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. Пределы и условия безопасной эксплуатации атомной станции не нарушены, радиационный фон в норме.
"Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока", - говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали атаку элементом стратегии давления на атомщиков.
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Вчера, 20:37
 
В миреВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
