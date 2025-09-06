https://ria.ru/20250906/zaes-2040210784.html
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА нанести удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале."ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Этот центр уникален: в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала", — говорится в заявлении. Возгорания и серьезных разрушений удалось избежать. О случившемся сообщат инспекторам Международного агентства по атомной энергии.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
