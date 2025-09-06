Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 06.09.2025 (обновлено: 22:21 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/zaes-2040210784.html
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС - РИА Новости, 06.09.2025
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС
Украинские БПЛА нанести удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:37:00+03:00
2025-09-06T22:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА нанести удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале."ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Этот центр уникален: в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала", — говорится в заявлении. Возгорания и серьезных разрушений удалось избежать. О случившемся сообщат инспекторам Международного агентства по атомной энергии.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250905/zaes-2039812103.html
https://ria.ru/20250905/zelenskiy-2039718851.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина
Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

БПЛА ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС, возгорания и разрушений нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА нанести удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.
"ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г". Этот центр уникален: в нем находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, критически важный для подготовки персонала", — говорится в заявлении.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава "Росатома" допустил возможность сотрудничества с Westinghouse на ЗАЭС
5 сентября, 04:03
Возгорания и серьезных разрушений удалось избежать. О случившемся сообщат инспекторам Международного агентства по атомной энергии.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Опасный цирк Зеленского: Киев нашел способ втянуть Европу в войну с Россией
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала