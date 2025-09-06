https://ria.ru/20250906/yug-2040163875.html
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МОСКВА, 6 сен - РИА НОВОСТИ. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки уничтожили свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин ВСУ в Донецкой Народной Республике, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Северск, Переездное и Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства журналистам.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и три артиллерийских орудия, а также станцию радиоэлектронной борьбы, две станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.
