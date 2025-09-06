https://ria.ru/20250906/vybory-2040183937.html

В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек

курская область

донецк

донецкая народная республика

владимир высоцкий (автор песен)

ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель избирательной комиссии Шишмакова Анна. "На нашем избирательном округе проходят выборы губернатора Курской области. Четыре кандидата представлены… Люди голосуют, все в порядке, все прозрачно и честно… Вчера было порядка 40 человек… К нам приходят голосовать люди, которые имеют прописку Курской области и по тем или иным причинам находятся на территории города Донецка… Для них (курян – ред.) это очень важно, ведь они избирают своего губернатора", - сказала Шишмакова. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в разговоре с РИА Новости рассказал, что 17 субъектов Российской Федерации откроют экстерриториальные участки в ДНР в период единого дня голосования. По его словам, лидерами по числу открытых участков являются Ростовская область и Краснодарский край.

Наталья Макарова

