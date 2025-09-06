https://ria.ru/20250906/vybory-2040183937.html
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек - РИА Новости, 06.09.2025
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:46:00+03:00
2025-09-06T15:46:00+03:00
2025-09-06T15:46:00+03:00
курская область
донецк
донецкая народная республика
владимир высоцкий (автор песен)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_894fe3bb2033bb1fa41f0ad46c83b87a.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель избирательной комиссии Шишмакова Анна. "На нашем избирательном округе проходят выборы губернатора Курской области. Четыре кандидата представлены… Люди голосуют, все в порядке, все прозрачно и честно… Вчера было порядка 40 человек… К нам приходят голосовать люди, которые имеют прописку Курской области и по тем или иным причинам находятся на территории города Донецка… Для них (курян – ред.) это очень важно, ведь они избирают своего губернатора", - сказала Шишмакова. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в разговоре с РИА Новости рассказал, что 17 субъектов Российской Федерации откроют экстерриториальные участки в ДНР в период единого дня голосования. По его словам, лидерами по числу открытых участков являются Ростовская область и Краснодарский край.
https://ria.ru/20250825/vybory-2037459925.html
курская область
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150218/38/1502183894_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0158ceada565bb3100e792ba3f11fbf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, донецк, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен)
Курская область, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен)
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
На досрочных выборах губернатора проголосовали около 40 проживающих в ДНР курян