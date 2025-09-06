Рейтинг@Mail.ru
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
15:46 06.09.2025
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек - РИА Новости, 06.09.2025
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек
Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.09.2025
курская область
донецк
донецкая народная республика
ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель избирательной комиссии Шишмакова Анна. "На нашем избирательном округе проходят выборы губернатора Курской области. Четыре кандидата представлены… Люди голосуют, все в порядке, все прозрачно и честно… Вчера было порядка 40 человек… К нам приходят голосовать люди, которые имеют прописку Курской области и по тем или иным причинам находятся на территории города Донецка… Для них (курян – ред.) это очень важно, ведь они избирают своего губернатора", - сказала Шишмакова. Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в разговоре с РИА Новости рассказал, что 17 субъектов Российской Федерации откроют экстерриториальные участки в ДНР в период единого дня голосования. По его словам, лидерами по числу открытых участков являются Ростовская область и Краснодарский край.
курская область
донецк
донецкая народная республика
курская область, донецк, донецкая народная республика, владимир высоцкий (автор песен)
Курская область, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Высоцкий (автор песен)
В ДНР на досрочных выборах курского губернатора проголосовали 40 человек

На досрочных выборах губернатора проголосовали около 40 проживающих в ДНР курян

Избиратель на избирательном участке
Избиратель на избирательном участке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Около 40 курян, проживающих в Донецке, проголосовали в первый день досрочных выборов губернатора Курской области, рассказала РИА Новости председатель избирательной комиссии Шишмакова Анна.
"На нашем избирательном округе проходят выборы губернатора Курской области. Четыре кандидата представлены… Люди голосуют, все в порядке, все прозрачно и честно… Вчера было порядка 40 человек… К нам приходят голосовать люди, которые имеют прописку Курской области и по тем или иным причинам находятся на территории города Донецка… Для них (курян – ред.) это очень важно, ведь они избирают своего губернатора", - сказала Шишмакова.
Ранее председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий в разговоре с РИА Новости рассказал, что 17 субъектов Российской Федерации откроют экстерриториальные участки в ДНР в период единого дня голосования. По его словам, лидерами по числу открытых участков являются Ростовская область и Краснодарский край.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Эксперт рассказала об условиях для наблюдения за выборами
25 августа, 14:54
 
Курская областьДонецкДонецкая Народная РеспубликаВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
