https://ria.ru/20250906/vuzy-2040188962.html

Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю

Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю - РИА Новости, 06.09.2025

Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю

Предельный объем платного приема в вузах на 2026/2027 учебный год доведут до университетов в ноябре, сообщает Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T16:44:00+03:00

2025-09-06T16:44:00+03:00

2025-09-06T16:44:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737685542_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bedc83ced33d4c495f58eca47c19d2d.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предельный объем платного приема в вузах на 2026/2027 учебный год доведут до университетов в ноябре, сообщает Минобрнауки РФ. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. "Предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетные значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование", - говорится в сообщении на сайте министерства. Минобрнауки уточняет, что постановление правительства издается на один год, после чего будет проведен всесторонний анализ итогов приемной кампании 2026/2027 учебного года, и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки. Министерство подчеркивает, что основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы РФ.

https://ria.ru/20250514/gosduma-2016932433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин