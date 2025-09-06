Рейтинг@Mail.ru
06.09.2025
16:44 06.09.2025
Минобрнауки назовет вузам предельный объем платного приема к ноябрю
Предельный объем платного приема в вузах на 2026/2027 учебный год доведут до университетов в ноябре, сообщает Минобрнауки РФ. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предельный объем платного приема в вузах на 2026/2027 учебный год доведут до университетов в ноябре, сообщает Минобрнауки РФ. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. "Предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетные значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование", - говорится в сообщении на сайте министерства. Минобрнауки уточняет, что постановление правительства издается на один год, после чего будет проведен всесторонний анализ итогов приемной кампании 2026/2027 учебного года, и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки. Министерство подчеркивает, что основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы РФ.
Работа приемной комиссии. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Предельный объем платного приема в вузах на 2026/2027 учебный год доведут до университетов в ноябре, сообщает Минобрнауки РФ.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
"Предельный объем платного приема на 2026/27 учебный год будет доведен до университетов в ноябре этого года, после чего у них будет возможность скорректировать расчетные значения платного приема, предоставив соответствующее обоснование", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Минобрнауки уточняет, что постановление правительства издается на один год, после чего будет проведен всесторонний анализ итогов приемной кампании 2026/2027 учебного года, и в механизм регулирования платного приема будут внесены необходимые корректировки.
Министерство подчеркивает, что основная цель введения регулирования платного приема - сбалансированная подготовка кадров в интересах экономики и социальной сферы РФ.
Госдума - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Госдума приняла в первом чтении закон о приеме в вузы на платное обучение
14 мая, 17:01
 
