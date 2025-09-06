Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка
Чернышенко: педагогические вузы укрепляют позиции русского языка за рубежом
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Педагогические вузы в рамках научно-исследовательских работ укрепляют позиции русского языка за рубежом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Привлечь большее число граждан других государств к их изучению помогает работа российских университетов и специализированных центров открытого образования. Они создаются по поручению главы государства и сегодня действуют уже в 62 странах мира", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Уточняется, что подведомственные Минпросвещения РФ вузы в 2024 году выполнили 26 научно-исследовательских работ (НИР) по продвижению русского языка и российского образования за рубежом.
В рамках них были разработаны новые методики обучения, пособия, программы переподготовки и дополнительного образования, курсы повышения квалификации, образовательные интернет-платформы с аудио- и видеоуроками, диагностические материалы, научно-методические и учебные пособия, обучающие карточки для школьников.
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, научно-исследовательская работа педагогических вузов позволяет расширить присутствие русского языка в мире и популяризировать российское образование.
"В дружественных странах Евразии, а также во многих государствах Латинской Америки и Африки мы видим большой интерес к его изучению и создаем условия для его освоения, открывая центры образования на русском языке и обучения русскому языку, реализуя различные гуманитарные проекты", - сказал министр, добавив, что деятельность педвузов будет способствовать укреплению партнерства и дружеских отношений между странами.
