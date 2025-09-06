Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/vuzy-2040160209.html
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка - РИА Новости, 06.09.2025
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка
Педагогические вузы в рамках научно-исследовательских работ укрепляют позиции русского языка за рубежом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T11:05:00+03:00
2025-09-06T11:05:00+03:00
общество
россия
евразия
латинская америка
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_0:99:1722:1068_1920x0_80_0_0_b90021aaef8c9d117e53290bbba19a9b.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Педагогические вузы в рамках научно-исследовательских работ укрепляют позиции русского языка за рубежом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Привлечь большее число граждан других государств к их изучению помогает работа российских университетов и специализированных центров открытого образования. Они создаются по поручению главы государства и сегодня действуют уже в 62 странах мира", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Уточняется, что подведомственные Минпросвещения РФ вузы в 2024 году выполнили 26 научно-исследовательских работ (НИР) по продвижению русского языка и российского образования за рубежом. В рамках них были разработаны новые методики обучения, пособия, программы переподготовки и дополнительного образования, курсы повышения квалификации, образовательные интернет-платформы с аудио- и видеоуроками, диагностические материалы, научно-методические и учебные пособия, обучающие карточки для школьников. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, научно-исследовательская работа педагогических вузов позволяет расширить присутствие русского языка в мире и популяризировать российское образование. "В дружественных странах Евразии, а также во многих государствах Латинской Америки и Африки мы видим большой интерес к его изучению и создаем условия для его освоения, открывая центры образования на русском языке и обучения русскому языку, реализуя различные гуманитарные проекты", - сказал министр, добавив, что деятельность педвузов будет способствовать укреплению партнерства и дружеских отношений между странами.
https://ria.ru/20250731/putin-2032729970.html
https://ria.ru/20250819/chernyshenko-2036266822.html
россия
евразия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986050961_191:0:1722:1148_1920x0_80_0_0_ac417af2bae2a2d2e96dc43d1373cf8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, евразия, латинская америка, дмитрий чернышенко, сергей кравцов
Общество, Россия, Евразия, Латинская Америка, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов
Чернышенко рассказал о роли педвузов в укреплении позиций русского языка

Чернышенко: педагогические вузы укрепляют позиции русского языка за рубежом

© Фото : Пресс-служба Госдумы РФЗаместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Пресс-служба Госдумы РФ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Педагогические вузы в рамках научно-исследовательских работ укрепляют позиции русского языка за рубежом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Привлечь большее число граждан других государств к их изучению помогает работа российских университетов и специализированных центров открытого образования. Они создаются по поручению главы государства и сегодня действуют уже в 62 странах мира", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин освободил трудовых мигрантов от экзамена по русскому языку
31 июля, 23:05
Уточняется, что подведомственные Минпросвещения РФ вузы в 2024 году выполнили 26 научно-исследовательских работ (НИР) по продвижению русского языка и российского образования за рубежом.
В рамках них были разработаны новые методики обучения, пособия, программы переподготовки и дополнительного образования, курсы повышения квалификации, образовательные интернет-платформы с аудио- и видеоуроками, диагностические материалы, научно-методические и учебные пособия, обучающие карточки для школьников.
По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, научно-исследовательская работа педагогических вузов позволяет расширить присутствие русского языка в мире и популяризировать российское образование.
"В дружественных странах Евразии, а также во многих государствах Латинской Америки и Африки мы видим большой интерес к его изучению и создаем условия для его освоения, открывая центры образования на русском языке и обучения русскому языку, реализуя различные гуманитарные проекты", - сказал министр, добавив, что деятельность педвузов будет способствовать укреплению партнерства и дружеских отношений между странами.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Чернышенко назвал главные вызовы, стоящие перед системой образования
19 августа, 12:27
 
ОбществоРоссияЕвразияЛатинская АмерикаДмитрий ЧернышенкоСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала