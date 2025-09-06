Рейтинг@Mail.ru
Радиационный фон на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ в норме - РИА Новости, 06.09.2025
20:56 06.09.2025
Радиационный фон на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ в норме
запорожская аэс
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после атаки дронов ВСУ не нарушены, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. В субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. "Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
запорожская аэс, вооруженные силы украины
Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после атаки дронов ВСУ не нарушены, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале.
В субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать.
"Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме", - говорится в сообщении.
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
Вчера, 20:54
ВСУ нанесли удар в 300 метрах от энергоблока Запорожской АЭС
