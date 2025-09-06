https://ria.ru/20250906/vsu-2040212436.html

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ в норме

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ в норме - РИА Новости, 06.09.2025

Радиационный фон на ЗАЭС после атаки дронов ВСУ в норме

Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после атаки дронов ВСУ не нарушены, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции в... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T20:56:00+03:00

2025-09-06T20:56:00+03:00

2025-09-06T20:56:00+03:00

запорожская аэс

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Пределы и условия безопасной эксплуатации Запорожской АЭС после атаки дронов ВСУ не нарушены, радиационный фон в норме, сообщает пресс-служба атомной станции в своем Telegram-канале. В субботу сообщалось, что дроны ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, удар пришелся по крыше, возгорания и критических разрушений удалось избежать. "Пределы и условия безопасной эксплуатации ЗАЭС не нарушены. Радиационный фон в норме. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250906/zaes-2040211930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская аэс, вооруженные силы украины