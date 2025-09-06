Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:03 06.09.2025 (обновлено: 10:50 06.09.2025)
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР
Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском... РИА Новости, 06.09.2025
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны. "После выявления целей разведкой координаты были переданы расчетам РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б". В результате точного массированного удара реактивной артиллерии был поражен пункт временной дислокации противника в одном из населенных пунктов", — заявили в ведомстве.Уточняется, что второй пункт, расположенный в лесополосе, уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".Бойцы "Юга" продолжают выполнять поставленные задачи, а расчеты всегда готовы к нанесению ударов по целям, добавили в ведомстве.Накануне в Минобороны заявили, что за минувшую неделю Южная группировка войск освободила населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР. За указанный период потери противника на этом участке фронта составили:
ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны.
"После выявления целей разведкой координаты были переданы расчетам РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б". В результате точного массированного удара реактивной артиллерии был поражен пункт временной дислокации противника в одном из населенных пунктов", — заявили в ведомстве.
"Пленным себя не считаю". Как солдаты ВСУ переходят на сторону России
5 сентября, 08:00
Уточняется, что второй пункт, расположенный в лесополосе, уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".
Бойцы "Юга" продолжают выполнять поставленные задачи, а расчеты всегда готовы к нанесению ударов по целям, добавили в ведомстве.
Накануне в Минобороны заявили, что за минувшую неделю Южная группировка войск освободила населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР. За указанный период потери противника на этом участке фронта составили:
  • более 1460 военных;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 50 автомобилей;
  • 19 орудий полевой артиллерии;
  • 9 станций РЭБ;
  • 23 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
