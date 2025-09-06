https://ria.ru/20250906/vsu-2040155012.html

ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ в ДНР

2025-09-06T10:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Военнослужащие 88-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, сообщили в Минобороны. "После выявления целей разведкой координаты были переданы расчетам РСЗО "Град" и гаубицы "Мста-Б". В результате точного массированного удара реактивной артиллерии был поражен пункт временной дислокации противника в одном из населенных пунктов", — заявили в ведомстве.Уточняется, что второй пункт, расположенный в лесополосе, уничтожили точным попаданием из гаубицы "Мста-Б".Бойцы "Юга" продолжают выполнять поставленные задачи, а расчеты всегда готовы к нанесению ударов по целям, добавили в ведомстве.Накануне в Минобороны заявили, что за минувшую неделю Южная группировка войск освободила населенные пункты Федоровка и Марково в ДНР. За указанный период потери противника на этом участке фронта составили:

россия

донецкая народная республика

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

