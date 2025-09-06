https://ria.ru/20250906/vsu-2040140780.html

ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки, рассказал российский боец

ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки, рассказал российский боец - РИА Новости, 06.09.2025

ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки, рассказал российский боец

ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой, из-за чего многие украинские подразделения вынуждены отходить из лесополос на тыловые позиции, пытаясь... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T08:07:00+03:00

2025-09-06T08:07:00+03:00

2025-09-06T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg

ПОПАСНАЯ (ЛНР), 6 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой, из-за чего многие украинские подразделения вынуждены отходить из лесополос на тыловые позиции, пытаясь избежать прямых стрелковых боестолкновений с ВС РФ, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда “Русь” добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным “Вестер”. Он уточнил, что после освобождения ВС РФ Часова Яра отдельный штурмовой отряд “Русь” продвинулся в лесополосах за городом и занял ряд опорных пунктов, несмотря на подготовленную линию обороны со стороны ВСУ. "Наше подразделение продвинулось на километр двести в сторону Константиновского рубежа. Они (ВСУ - ред.) избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах", - рассказал “Вестер”. Собеседник агентства уточнил, что противник все же пытается контратаковать малыми группами ранее отбитые у них позиции, но такие контратаки не принесли даже локального успеха: пехота противника систематически уничтожается силами штурмового отряда и союзных подразделений. Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.

https://ria.ru/20250829/kiev-2038320180.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

дзержинск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

константиновка, донецкая народная республика, дзержинск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф