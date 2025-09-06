ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки, рассказал российский боец
ВСУ массово отходят с позиций у Константиновки из-за нехватки людей
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 6 сен - РИА Новости. ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой, из-за чего многие украинские подразделения вынуждены отходить из лесополос на тыловые позиции, пытаясь избежать прямых стрелковых боестолкновений с ВС РФ, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда “Русь” добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным “Вестер”.
"Наше подразделение продвинулось на километр двести в сторону Константиновского рубежа. Они (ВСУ - ред.) избегают стрелкового боя и каких-то пехотных сражений, подтягивая подразделения БПЛА. А сама пехота оттягивается, и, как правило, она оттягивается без боя. При первых же каких-то боестолкновениях они начинают оттягиваться в тыл к себе, оставляя целые лесополосы, что может говорит об отсутствии с их стороны человеческого ресурса, способного уверенно держать оборону на данных рубежах", - рассказал “Вестер”.
Собеседник агентства уточнил, что противник все же пытается контратаковать малыми группами ранее отбитые у них позиции, но такие контратаки не принесли даже локального успеха: пехота противника систематически уничтожается силами штурмового отряда и союзных подразделений.
Город Константиновка находится на подконтрольной ВСУ части ДНР. Он расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра. Оба этих населенных пункта были освобождены ВС РФ в 2025 году.
