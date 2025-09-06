https://ria.ru/20250906/vsu-2040135682.html

Командование полка ВСУ уничтожило военных при попытке бегства под Харьковом

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ приказало уничтожить своих военных, пытавшихся бежать на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций", — сказал собеседник агентства.По его словам, двух дезертиров убили с помощью FPV-дронов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как установило РИА Новости, с начала года число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа превысило общий показатель за 2024-й на 27 процентов и достигло 45 449.

