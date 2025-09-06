Рейтинг@Mail.ru
Командование полка ВСУ уничтожило военных при попытке бегства под Харьковом
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 06.09.2025 (обновлено: 08:28 06.09.2025)
Командование полка ВСУ уничтожило военных при попытке бегства под Харьковом
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ приказало уничтожить своих военных, пытавшихся бежать на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций", — сказал собеседник агентства.По его словам, двух дезертиров убили с помощью FPV-дронов.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Как установило РИА Новости, с начала года число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа превысило общий показатель за 2024-й на 27 процентов и достигло 45 449.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ приказало уничтожить своих военных, пытавшихся бежать на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На позициях 425-го отдельного штурмового полка отмечен случай расстрела военнослужащих ВСУ, попытавшихся сбежать с позиций", — сказал собеседник агентства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
Вчера, 21:38
Вчера, 21:38
По его словам, двух дезертиров убили с помощью FPV-дронов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Как установило РИА Новости, с начала года число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа превысило общий показатель за 2024-й на 27 процентов и достигло 45 449.
