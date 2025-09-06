https://ria.ru/20250906/vsu-2040135557.html
Силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более половины живой силы штурмовых групп на сумском направлении в ходе провальных попыток контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что за сутки ВСУ безуспешно пытались контратаковать в районе Андреевки, Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. "Уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп", - сказал он о потерях ВСУ в ходе этих попыток контратак. По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины украинских вооруженных формирований.
