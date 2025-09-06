https://ria.ru/20250906/vsu-2040135557.html

Силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении

Силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 06.09.2025

Силовики рассказали о потерях ВСУ на Сумском направлении

ВСУ потеряли более половины живой силы штурмовых групп на сумском направлении в ходе провальных попыток контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T06:32:00+03:00

2025-09-06T06:32:00+03:00

2025-09-06T06:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014374262_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_498866cef651de7fbae6d00c43ba7f62.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли более половины живой силы штурмовых групп на сумском направлении в ходе провальных попыток контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что за сутки ВСУ безуспешно пытались контратаковать в районе Андреевки, Новоконстантиновки (Перше Травня) и Алексеевки. "Уничтожено более 50% живой силы штурмовых групп", - сказал он о потерях ВСУ в ходе этих попыток контратак. По его словам, также уничтожены две боевые бронированные машины украинских вооруженных формирований.

https://ria.ru/20250906/vsu-2040135416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины