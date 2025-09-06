Рейтинг@Mail.ru
Вступление Украины в ЕС может затянуться, считает Фицо - РИА Новости, 06.09.2025
15:35 06.09.2025
Вступление Украины в ЕС может затянуться, считает Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет "очень долгим". РИА Новости, 06.09.2025
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет "очень долгим". Фицо в пятницу провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде. "Украина должны будет выполнить все условия, которые связаны с членством в этой организации, и этот процесс может быть очень долгим. Я еще раз сказал это открыто и господину Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в Европейский союз, потому что осознают, что вступление такой большой страны повлечет за собой существенные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По его словам, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.
в мире, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Евросоюз
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет "очень долгим".
Фицо в пятницу провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде.
"Украина должны будет выполнить все условия, которые связаны с членством в этой организации, и этот процесс может быть очень долгим. Я еще раз сказал это открыто и господину Зеленскому, пусть будет готовым к тому, что крупные страны Европейского союза будут чинить огромные препятствия при вступлении Украины в Европейский союз, потому что осознают, что вступление такой большой страны повлечет за собой существенные изменения в сельскохозяйственной политике и разделении финансов", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
По его словам, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение.
