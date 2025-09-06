https://ria.ru/20250906/vstrecha-2040133738.html

В Киеве рассказали, что случится с Зеленским, если он не приедет в Москву

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский станет единственным препятствием на пути к мирному урегулированию на Украине при отказе приехать на переговоры в Москву, такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."На сегодняшний день очень быстро начинает формироваться точка зрения, что главное препятствие <…> (Для прекращения боевых действий. — Прим. Ред.) — это Зеленский, который не желает встречаться с Путиным и договариваться о прекращении огня, мирном соглашении", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима сейчас находится в очень трудном положении — с ним никто, кроме европейских лидеров, взаимодействовать не хочет, а Россия остается главным партнером для огромного количества стран. При этом, выразил мнение Соскин, принудить президента России к переговорам невозможно, а на сторону Зеленского никто не встанет.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате"Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить о легитимности.

