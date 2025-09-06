Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала самый полезный осенний продукт - РИА Новости, 06.09.2025
03:12 06.09.2025 (обновлено: 06:13 06.09.2025)
Врач назвала самый полезный осенний продукт
Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С, а ее сок обладает противовоспалительным эффектом, рассказала РИА Новости
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С, а ее сок обладает противовоспалительным эффектом, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы", — сказала Якимова. Кроме того, как отметила врач, сок капусты могли применять для заживления ран и лечения воспалений желудка. "В свежих листьях капусты содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, обладающие противомикробным действием. Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение", — добавила Якимова.
2025
Общество
Врач назвала самый полезный осенний продукт

Врач Якимова: самым полезным осенним продуктом является капуста

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С, а ее сок обладает противовоспалительным эффектом, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова.
"Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы", — сказала Якимова.
Кроме того, как отметила врач, сок капусты могли применять для заживления ран и лечения воспалений желудка.
"В свежих листьях капусты содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, обладающие противомикробным действием. Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение", — добавила Якимова.
