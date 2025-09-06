Врач назвала самый полезный осенний продукт

https://ria.ru/20250906/vrach-2040126828.html

общество

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Самым полезным осенним продуктом является капуста, она богата витамином С, а ее сок обладает противовоспалительным эффектом, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Якимова. "Центральным осенним продуктом является капуста: в ней больше витамина C, чем в лимоне — в 100 граммах содержится до 70% суточной нормы", — сказала Якимова. Кроме того, как отметила врач, сок капусты могли применять для заживления ран и лечения воспалений желудка. "В свежих листьях капусты содержатся витамины С, К, группы В, органические кислоты, а также фитонциды, обладающие противомикробным действием. Считалось, что лист капусты способен уменьшить боль и снять отек. При этом, современные исследования подтверждают, что сок капусты обладает противовоспалительным эффектом, однако это средство не может заменить полноценное медицинское лечение", — добавила Якимова.

