Киевский режим в нарушение закона отправляет на фронт священников
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украинские военкоматы отправляют на фронт священников, относящихся к Украинской православной церкви Московского патриархата, но не мобилизуют антироссийских раскольников, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Согласно украинскому законодательству, ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) не имеют права мобилизовать служителей церкви. Тем не менее, это не мешает принудительно отправлять на фронт священников, если те относятся к канонической УПЦ", - сказал собеседник агентства.
В качестве примера он привел отправку на фронт викария Новокаховской епархии епископа Серафима Нововоронцовского и иеромонаха Гавриила (Кинащука).
"Оба они уже находятся на полигоне в Ровенской области. В отношении священников раскольнической ПЦУ подобных случаев не выявлено", - отметил представитель силовых структур.
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Рады Артем Дмитрук 8 августа рассказал о похищении сотрудниками военкомата и СБУ двух священников УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов (СПЖ) 4 августа сообщал, что сотрудники военкомата в Ровненской области задержали двоих священнослужителей Сарненской епархии. Телеканал "Первый казацкий" 2 сентября сообщал, что сотрудники военкомата в Тернополе на западе Украины похитили священника кафедрального собора Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической УПЦ Василия Марко. Подобные случаи были и в других регионах Украины.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). УПЦ - самая большая община верующих в стране и единственная каноническая православная церковь, то есть та, где совершаемые священнослужителями таинства и богослужения считаются действительными, настоящими - в отличие от раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной светскими властями и отлученными от Церкви бывшими "священниками", "епископами" и их последователями. С точки зрения православного вероучения, ПЦУ не является апостольской церковью, в ней нет апостольского преемства (то есть череды рукоположений епископата – еще от апостолов, которых поставил Иисус Христос), в такой "церкви" нет Божественной Благодати, а "духовенство" ПЦУ не имеет права совершать богослужения и таинства, в том числе рукополагать новых священников, крестить, венчать, исповедовать и причащать людей.
Ссылаясь на связь Украинской православной церкви с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Службы безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Глава СБУ Василий Малюк в августе 2025 года заявил, что против священников в стране заведено более 170 уголовных дел, в отношении 31 священнослужителя уже вынесены приговоры. Многие представители духовенства УПЦ находятся в заключении.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
